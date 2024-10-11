Действительно ли в Казахстане дорогие сигареты

Табачная продукция в Казахстане регулярно дорожает – за последний год прирост составил 17,4%. Хотя по мировым меркам текущие цены все равно можно считать низкими. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане цены на сигареты повышаются в плановом порядке, путем установления минимальной стоимости. Последний раз планку поднимали 15 июля 2024 года – до минимальных 820 тенге за пачку.

Таким образом, по итогам сентября 2024 года, как отмечает портал EnergyProm, в среднем цены на сигареты в стране выросли на 0,3% за месяц и сразу на 17,4% за год.

Самое сильное годовое подорожание зафиксировано в Акмолинской области – 20%. Следом идут Павлодарская область и Астана – 19,5% и 18,8% соответственно. В Алматы цены выросли на 18,6%, а в Шымкенте – на 18,4%.

Меньше всего средняя стоимость сигарет увеличилась в области Абай и в Западно-Казахстанской области – на 13,9% в каждом из регионов.

Рост цен на сигареты. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что даже с таким ростом текущие цены на сигареты в Казахстане можно назвать достаточно низкими по мировым меркам. В рейтинге стран, расположившихся по увеличению стоимости сигарет, Казахстан занял 4 место среди 97 участников – средняя стоимость пачки здесь составляет всего 1,78 доллара.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга аналитики анализировали стоимость сигарет конкретного бренда, а поэтому результаты нельзя проецировать на всю остальную табачную продукцию.

Дешевле, чем в Казахстане, сигареты этой марки стоят лишь в Беларуси (1,53 доллара), Вьетнаме (1,33 доллара) и Нигерии (1,29 доллара).

Для сравнения: в соседнем Узбекистане их стоимость составляет 2 доллара, в России – 2,18 доллара, в Украине – 2,24 доллара, в Армении – 2,59 доллара, в Молдове – 2,84 доллара, а в Азербайджане – 3,53 доллара за пачку сигарет.

Самые дорогие сигареты продаются в Австралии – 30,32 доллара за пачку указанного бренда. С небольшим отставанием на предпоследнем месте расположилась Новая Зеландия – 24,53 доллара, а третье место с конца заняла Великобритания – 18,34 доллара.

Рейтинг стран мира по стоимости сигарет. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что политика повышения цен на табачную продукцию не всегда является эффективным инструментом для борьбы с курением, а лишь приводит к увеличению расходов граждан. Например, в текущем году они выросли на 11,9% – до 14,1 тыс. тенге во втором квартале 2024 года в среднем на душу населения.