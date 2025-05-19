Цены на женские стрижки взлетели в Казахстане

Услуги парикмахерских и салонов красоты в Казахстане за год подорожали на 14,7%. В частности, рост затронул женские стрижки – на 14,5%. В каких регионах цены самые высокие, узнали журналисты NUR.KZ.

По последним данным, инфляция в Казахстане составила 10,7%. Платные услуги выросли в цене на 15,7% за год. Затронул рост цен и индустрию красоты.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", услуги парикмахерских и салонов красоты в стране подорожали на 1,6% за месяц и сразу на 14,7% за год.

Особенно сильно выросли цены на женские стрижки – сразу на 14,5%. Сейчас средняя стоимость одного похода в салон красоты казахстанкам, по данным Бюро национальной статистики, обходится в среднем в 4 216 тенге – в эту цену входит только стрижка, без дополнительных услуг.

Для понимания: мужская стрижка обходится в среднем в 2 744 тенге, что, впрочем, сразу на 14% больше, чем было год назад.

Где стричься дороже всего

В годовом разрезе сильнее всего цены на женские стрижки выросли в Мангистауской области – сразу на 31,7%. Следом идут область Жетісу и Шымкент – 25,2% и 24,8% соответственно.

Рекордсменом по росту цен на мужские стрижки стала Павлодарская область – плюс 31,4%. Далее идут Северо-Казахстанская область и Шымкент – 31,4% и 26,6% соответственно.

В Атырауской области официально зафиксирован самый скромный рост цен – 0,8% и на женские, и на мужские стрижки за год. Месячные изменения аналогичные.

Здесь же – одни из самых низких цен по стране. За мужскую стрижку в Атырау просят в среднем 2 126 тенге, а за женскую – 2 728 тенге.

Самые дорогие женские стрижки делают в Алматы – 6 232 тенге, затем идут Шымкент (4 873 тенге) и Астана (4 873 тенге). Самые низкие цены отмечены в Семее – 2 577 тенге.

Похожая картина наблюдается и с мужскими стрижками. Дороже всего услуга стоит в Алматы – 3 770 тенге. На втором месте расположилась Караганда – 3 378 тенге, а далее следует Астана – 3 113 тенге.

Средний чек на поход в парикмахерскую

(апрель 2025 года) Город Стрижка женская Стрижка мужская Казахстан ₸4 216 ₸2 744 Астана ₸4 873 ₸3 113 Алматы ₸6 232 ₸3 770 Шымкент ₸3 554 ₸2 391 Актау ₸4 460 ₸2 667 Актобе ₸3 078 ₸1 849 Атырау ₸2 728 ₸2 126 Жезказган ₸3 725 ₸2 701 Кокшетау ₸3 584 ₸2 885 Караганда ₸3 533 ₸3 378 Қонаев ₸3 780 ₸2 466 Костанай ₸3 528 ₸2 701 Кызылорда ₸2 894 ₸1 929 Уральск ₸3 088 ₸2 098 Усть-Каменогорск ₸3 826 ₸2 678 Павлодар ₸3 391 ₸2 942 Петропавловск ₸3 559 ₸2 802 Семей ₸2 577 ₸2 236 Талдыкорган ₸2 962 ₸2 560 Тараз ₸3 204 ₸2 322 Туркестан ₸2 720 ₸2 213 По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что цены на стрижки растут по всей стране, хотя и неравномерно, но здесь можно зафиксировать общий тренд: базовые услуги дорожают, особенно в крупных городах. А значит, траты в сфере услуг постепенно становятся все более заметной частью бюджета многих казахстанцев.