Цены на женские стрижки взлетели в Казахстане

Услуги парикмахерских и салонов красоты в Казахстане за год подорожали на 14,7%. В частности, рост затронул женские стрижки – на 14,5%. В каких регионах цены самые высокие, узнали журналисты NUR.KZ.
По последним данным, инфляция в Казахстане составила 10,7%. Платные услуги выросли в цене на 15,7% за год. Затронул рост цен и индустрию красоты.
Согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", услуги парикмахерских и салонов красоты в стране подорожали на 1,6% за месяц и сразу на 14,7% за год.
Особенно сильно выросли цены на женские стрижки – сразу на 14,5%. Сейчас средняя стоимость одного похода в салон красоты казахстанкам, по данным Бюро национальной статистики, обходится в среднем в 4 216 тенге – в эту цену входит только стрижка, без дополнительных услуг.
Для понимания: мужская стрижка обходится в среднем в 2 744 тенге, что, впрочем, сразу на 14% больше, чем было год назад.
Где стричься дороже всего
В годовом разрезе сильнее всего цены на женские стрижки выросли в Мангистауской области – сразу на 31,7%. Следом идут область Жетісу и Шымкент – 25,2% и 24,8% соответственно.
Рекордсменом по росту цен на мужские стрижки стала Павлодарская область – плюс 31,4%. Далее идут Северо-Казахстанская область и Шымкент – 31,4% и 26,6% соответственно.
В Атырауской области официально зафиксирован самый скромный рост цен – 0,8% и на женские, и на мужские стрижки за год. Месячные изменения аналогичные.
Здесь же – одни из самых низких цен по стране. За мужскую стрижку в Атырау просят в среднем 2 126 тенге, а за женскую – 2 728 тенге.
Самые дорогие женские стрижки делают в Алматы – 6 232 тенге, затем идут Шымкент (4 873 тенге) и Астана (4 873 тенге). Самые низкие цены отмечены в Семее – 2 577 тенге.
Похожая картина наблюдается и с мужскими стрижками. Дороже всего услуга стоит в Алматы – 3 770 тенге. На втором месте расположилась Караганда – 3 378 тенге, а далее следует Астана – 3 113 тенге.
|Средний чек на поход в парикмахерскую
(апрель 2025 года)
|Город
|Стрижка женская
|Стрижка мужская
|Казахстан
|₸4 216
|₸2 744
|Астана
|₸4 873
|₸3 113
|Алматы
|₸6 232
|₸3 770
|Шымкент
|₸3 554
|₸2 391
|Актау
|₸4 460
|₸2 667
|Актобе
|₸3 078
|₸1 849
|Атырау
|₸2 728
|₸2 126
|Жезказган
|₸3 725
|₸2 701
|Кокшетау
|₸3 584
|₸2 885
|Караганда
|₸3 533
|₸3 378
|Қонаев
|₸3 780
|₸2 466
|Костанай
|₸3 528
|₸2 701
|Кызылорда
|₸2 894
|₸1 929
|Уральск
|₸3 088
|₸2 098
|Усть-Каменогорск
|₸3 826
|₸2 678
|Павлодар
|₸3 391
|₸2 942
|Петропавловск
|₸3 559
|₸2 802
|Семей
|₸2 577
|₸2 236
|Талдыкорган
|₸2 962
|₸2 560
|Тараз
|₸3 204
|₸2 322
|Туркестан
|₸2 720
|₸2 213
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, можно отметить, что цены на стрижки растут по всей стране, хотя и неравномерно, но здесь можно зафиксировать общий тренд: базовые услуги дорожают, особенно в крупных городах. А значит, траты в сфере услуг постепенно становятся все более заметной частью бюджета многих казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2246349-ceny-na-zhenskie-strizhki-vzleteli-v-kazahstane/