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Цены на женские стрижки взлетели в Казахстане

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Парикмахер с деньгами в руках
Парикмахер. Иллюстративное фото: freepik.com

Услуги парикмахерских и салонов красоты в Казахстане за год подорожали на 14,7%. В частности, рост затронул женские стрижки – на 14,5%. В каких регионах цены самые высокие, узнали журналисты NUR.KZ.

По последним данным, инфляция в Казахстане составила 10,7%. Платные услуги выросли в цене на 15,7% за год. Затронул рост цен и индустрию красоты.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", услуги парикмахерских и салонов красоты в стране подорожали на 1,6% за месяц и сразу на 14,7% за год.

Особенно сильно выросли цены на женские стрижки – сразу на 14,5%. Сейчас средняя стоимость одного похода в салон красоты казахстанкам, по данным Бюро национальной статистики, обходится в среднем в 4 216 тенге – в эту цену входит только стрижка, без дополнительных услуг.

Для понимания: мужская стрижка обходится в среднем в 2 744 тенге, что, впрочем, сразу на 14% больше, чем было год назад.

Где стричься дороже всего

В годовом разрезе сильнее всего цены на женские стрижки выросли в Мангистауской области – сразу на 31,7%. Следом идут область Жетісу и Шымкент – 25,2% и 24,8% соответственно.

Рекордсменом по росту цен на мужские стрижки стала Павлодарская область – плюс 31,4%. Далее идут Северо-Казахстанская область и Шымкент – 31,4% и 26,6% соответственно.

В Атырауской области официально зафиксирован самый скромный рост цен – 0,8% и на женские, и на мужские стрижки за год. Месячные изменения аналогичные.

Здесь же – одни из самых низких цен по стране. За мужскую стрижку в Атырау просят в среднем 2 126 тенге, а за женскую – 2 728 тенге.

Самые дорогие женские стрижки делают в Алматы – 6 232 тенге, затем идут Шымкент (4 873 тенге) и Астана (4 873 тенге). Самые низкие цены отмечены в Семее – 2 577 тенге.

Похожая картина наблюдается и с мужскими стрижками. Дороже всего услуга стоит в Алматы – 3 770 тенге. На втором месте расположилась Караганда – 3 378 тенге, а далее следует Астана – 3 113 тенге.

Средний чек на поход в парикмахерскую
(апрель 2025 года)
Город Стрижка женская Стрижка мужская
Казахстан ₸4 216 ₸2 744
Астана ₸4 873 ₸3 113
Алматы ₸6 232 ₸3 770
Шымкент ₸3 554 ₸2 391
Актау ₸4 460 ₸2 667
Актобе ₸3 078 ₸1 849
Атырау ₸2 728 ₸2 126
Жезказган ₸3 725 ₸2 701
Кокшетау ₸3 584 ₸2 885
Караганда ₸3 533 ₸3 378
Қонаев ₸3 780 ₸2 466
Костанай ₸3 528 ₸2 701
Кызылорда ₸2 894 ₸1 929
Уральск ₸3 088 ₸2 098
Усть-Каменогорск ₸3 826 ₸2 678
Павлодар ₸3 391 ₸2 942
Петропавловск ₸3 559 ₸2 802
Семей ₸2 577 ₸2 236
Талдыкорган ₸2 962 ₸2 560
Тараз ₸3 204 ₸2 322
Туркестан ₸2 720 ₸2 213
По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что цены на стрижки растут по всей стране, хотя и неравномерно, но здесь можно зафиксировать общий тренд: базовые услуги дорожают, особенно в крупных городах. А значит, траты в сфере услуг постепенно становятся все более заметной частью бюджета многих казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2246349-ceny-na-zhenskie-strizhki-vzleteli-v-kazahstane/