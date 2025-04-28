Популярный маркетплейс начал указывать стоимость доставки для казахстанцев

Клиенты Wildberries в Казахстане столкнулись с тем, что теперь сервис указывает стоимость доставки при оплате товара. Но в службе поддержки заявили, что изменений в ценообразовании нет. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие казахстанцы активно используют маркетплейсы в повседневной жизни. Таким образом они могут найти подходящий товар, который сложно найти в привычных магазинах, или подыскать более дешевые альтернативы тому, что есть в стране.

Между тем недавно казахстанцы заметили изменения в ценообразовании одной из таких площадок. В Wildberries при расчете цены заказа начали устанавливать стоимость доставки.

В службе поддержки площадки между тем отметили, что на самом деле доставка также рассчитывалась, просто не указывалась отдельно.

"Стоимость доставки отображается теперь отдельно от стоимости товара. Просто раньше они не были разделены, и вы видели единую цену с учетом расходов на доставку товара. Таким образом, новое отображение никак не влияет на итоговую стоимость заказа.

Стоимость доставки зависит от вида перевозки – самолет, поезд и другие – до вашего города, а также габаритов товара. Мы тестируем такой подход к отображению цены, чтобы для вас все было еще прозрачнее", – сообщили в службе поддержки Wildberries.

Таким образом, теперь при выборе пункта в России доставка является бесплатной. Если выбрать пункт в Казахстане, то цена товара остается такой же, но к ней добавляется стоимость доставки.

Например, один и тот же набор товаров для россиян стоит 16 420 тенге, а для казахстанцев – 17 470 тенге, включая оплату доставки в размере 1 050 тенге.

Примечательно, что доставка является платной и указывается отдельно также для других стран, например, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

Стоимость заказа для жителей разных стран в маркетплейсе Wildberries. Скриншот: NUR.KZ.

Интересно, что доставка казахстанских товаров, которые поставляют отечественные продавцы, для казахстанцев остается бесплатной. Впрочем, и для россиян она также равна нулю.

Напомним, ранее министр торговли ответил, подорожают ли товары на маркетплейсах после того, как в Казахстане введут обязательное требование о регистрации этих торговых площадок внутри страны.