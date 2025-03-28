Шоколад и конфеты сильно подорожали в Казахстане

Сахар в Казахстане вырос в цене всего на 0,7% за год, но другие сладости подорожали гораздо сильнее. Например, шоколад стал дороже сразу на 25,1%, а конфеты – на 15,8%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие товары и услуги в Казахстане продолжают дорожать. Рост цен коснулся и различных сладостей. Сахар, джем, мед, шоколад и прочие кондитерские изделия, как отмечает портал EnergyProm, в среднем за год по итогам февраля подорожали на 8,2%.

Примечательно, что непосредственно сахар вырос в цене незначительно: рафинад – на 0,2%, а "песок" – на 0,6%. Чуть сильнее в стране подорожало варенье и джем – на 3,2%, а вот мед прибавил в цене сразу 7% за год.

Намного сильнее выросли цены на кондитерские изделия – в среднем на 14,2% за год. Особенно сильный рост цен зафиксирован на шоколад – сразу на 25,1%, что более чем в два раза больше общей инфляции по итогам февраля.

Конфеты, глазированные шоколадом, подорожали на 15,8%, а без глазури – на 7,5%. Мороженое и щербет выросли в цене на 10,8%, зефир – на 8,9%, карамель – на 4,9%, мармелад – на 3,8%, халва – на 1%, а жевательная резинка – на 0,9%.

Особенно сильный рост цен на сладости был зафиксирован в области Жетісу – 11,8% за год. Следом идут Алматы и Северо-Казахстанская область с приростом на 11,3% и 11,1% соответственно.

В Астане цены выросли на 10,5%, а в Шымкенте – на 9,1%. Самый низкий рост зафиксирован в области Ұлытау – 3,7%.

Рост цен на сладости. Инфографика: energyprom.kz

Между тем стоит отметить, что даже без учета текущего роста граждане стали тратить на кондитерские изделия заметно больше денег. Так, например, в четвертом квартале 2024 года расходы на сладости составляли 9,2 тыс. тенге на душу населения, что на 3,8% больше, чем было годом ранее.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, из чего именно состоят расходы казахстанцев и жители каких регионов тратят больше всего денег.