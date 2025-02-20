Более 600 млрд тенге перевели из Казахстана в Россию, Узбекистан и Турцию

Через системы международных денежных переводов из Казахстана за рубеж было отправлено 788,6 млрд тенге. Причем более 600 млрд пришлось на Россию, Узбекистан и Турцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

Помимо обычных банковских переводов, жители Казахстана могут использовать альтернативу, которая не требует наличие счета, но также позволяет отправлять или получать деньги, в том числе из-за границы. Такая возможность есть, если воспользоваться одной из систем международных денежных переводов (СМДП).

Как отмечает портал Finprom, через такие системы в 2024 году жители и гости Казахстана совершили 2,1 млн переводов за рубеж на 788,6 млрд тенге.

Интересно, что за год средний чек одного перевода увеличился на 0,5%, до 374,1 тыс. тенге. Но общая сумма всех транзакций уменьшилась сразу на 18%, а их количество – на 18,4%.

При этом объем полученных через СМДП средств из-за рубежа вообще уменьшился на 22,6% – до 236,7 млрд тенге. Количество операций сократилось на 20,6%, до 787,4 тыс., а средний чек – на 2,6%, до 300,6 тыс. тенге.

Денежные переводы между Казахстаном и другими странами. Инфографика: finprom.kz

Примечательно, что большая часть средств (почти 80%) в итоге была отправлена в три страны: в Узбекистан (234,1 млрд тенге), Россию (231,2 млрд тенге) и Турцию (156,2 млрд тенге). Также деньги отправлялись в Грузию, Кыргызстан, Китай, Азербайджан, Армению, Таджикистан и в некоторые другие страны.

А вот чаще всего в Казахстан деньги переводились из России – на нее пришлось 61,8 млрд тенге. Также значительные суммы шли из США (32,4 млрд тенге) и Южной Кореи (24,5 млрд тенге).

Денежные переводы между Казахстаном и другими странами. Инфографика: finprom.kz

В целом же можно отметить, что спрос на системы международных денежных переводов в Казахстане постепенно падает. Пик их популярности пришелся на 2022 год, на фоне ухода из России платежных систем VISA и MasterCard.

Также ранее эксперты отмечали, что за границей стали чаще использоваться карточки казахстанских банков.