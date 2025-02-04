Хранили деньги на депозитах: нарушения на 5,3 млрд тенге выявили в Карагандинской области

В Карагандинской области брали бюджетные кредиты, а свободные средства размещали на депозитах. Об этом стало известно из аудита госдолга, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по поручению Высшей аудиторской палаты РК Ревизионной комиссией по Карагандинской области проведен аудит эффективности управления долгом местных исполнительных органов и отдельных субъектов квазигосударственного сектора.

Проверочные мероприятия охватили Управление финансов Карагандинской области, управление экономики, управление энергетики и ЖКХ, ТОО "Қарағанды Су", ТОО "Теплотранзит Караганда", ТОО "Центр модернизации жилищного фонда", АО "Футбольный клуб "Шахтер" и отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Караганды.

"В результате установлено, что за последние 5 лет долг местных исполнительных органов увеличился в 2,2 раза, а расходы на его обслуживание - в 1,5 раза", - отметили в Высшей аудиторской палате.

В частности, во время пандемии коронавируса имели место масштабный выпуск государственных ценных бумаг и несоблюдение лимита долга местных исполнительных органов на 2020 год на 3,8 млрд тенге. При этом сегодня общая долговая нагрузка оценивается как управляемая.

Однако, несмотря на благоприятную динамику долга в настоящее время, пик нагрузки на бюджет по его погашению придется на 2031 год - 21,7 млрд тенге по 20 договорам. В целом, из общей суммы основного долга на 1 января 2024 года 60,4% подлежит погашению в период с 2030 по 2043 годы.

Аудиторы также отметили формальный подход госорганов на областном уровне к мониторингу внешних и внутренних займов объектов квазигоссектора.

Так, по данным Высшей аудиторской палаты, на фоне общей нерентабельности ТОО "Теплотранзит Караганда" увеличение его убытков повышает риск неисполнения принятых обязательств по кредитным договорам.

Установлены факты распределения чистой прибыли в пользу доли участников ТОО "Қарағанды Су" и заимствования бюджетных кредитов при параллельном размещении свободных денежных средств на банковских депозитах.

"Неэффективное управление финансовыми ресурсами АО ФК "Шахтер" привело к наращиванию кредиторской задолженности из года в год, в том числе по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам", - уточнили в Высшей аудиторской палате.

В целом по итогам проведенного аудита общая сумма установленных нарушений норм законодательства Казахстана составила почти 5,3 млрд тенге.

Ревизионная комиссия направила объектам аудита необходимые рекомендации и вынесла предписания для устранения выявленных нарушений.

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