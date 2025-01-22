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"Не производят, а завозят готовую продукцию из Китая": депутат – о казахстанских "производителях"

Опубликовано:

швейная фабрика
Фото: akorda.kz

Депутат мажилиса Мурат Абенов на правительственном часе рассказал, какие схемы обмана используют некоторые якобы производители в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой вопрос представителю Министерства промышленности депутат Мурат Абенов адресовал в ходе обсуждения поправок по вопросам определения страны происхождения товаров.

Документ одобрили в первом чтении.

"Под видом поддержки отечественных производителей иногда разные компании завозят готовую продукцию, а оформляют как отечественную. Это повышает стоимость, деньги уходят в "темный" оборот и, по сути, мы сами себя обманываем", - отметил он.

В пример Абенов привел ситуацию в легкой промышленности.

"Я во время поездки по регионам встречался и со швейниками, и с обувщиками. Вот швейники в Кызылорде, в швейной фабрике, говорят, что самое лучшее время было во время коронавируса. Все отечественные производители, большинство, кто имел сертификаты, ушли с рынка, потому что не могли с Китая завозить. И все приходили к ним, они обшивали многих, заказов было много. Как только границы открыли - оказалось, что они (казахстанские производители - прим. ред.) снова начали якобы производить, а на самом деле завозят готовую продукцию.

Обувщики говорят то же самое. Заготовка для обуви, то есть полуфабрикаты: Китай говорит, мы отправили в Казахстан только на 34 млн долларов, а Казахстан официально оформляет 449. То есть под видом полуфабрикатов завозят готовую обувь", - добавил Мурат Абенов.

В связи с этим он поинтересовался, предусмотрена ли ответственность для тех, кто будет выдавать поддельные сертификаты.

"На самом деле в процессе отбора будут участвовать, в основном, госслужащие. А госслужащим, как вы знаете, действующим законом определены меры ответственности, начиная от дисциплинарной, до административной и уголовной ответственности. Что, к сожалению, не применялось к ранее действующей системе, за счет чего субъекты открывали и закрывали, и могли спокойно продолжать свою деятельность. Это своего рода ужесточение", - сообщил в ответ вице-министр промышленности и строительств Олжас Сапарбеков.

Напомним, в феврале прошлого года, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев высказался о производстве казахстанских товаров, ответив, что "тотальный импорт может стать хроническим".

Тогда же он высказался о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес. Тогда же он поручил снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. И в целом, произвести качественные изменения в этой сфере.

Также в прошлом году спикер сената Маулен Ашимбаев обратил сегодня внимание на исследование Всемирного банка "Зима 23-24, в котором сообщалось, что в Казахстане на протяжении 10 лет - с 2012 по 2022 год - фактически отсутствовала производительность факторов производства.

"То есть у нас была фактически нулевая производительность в экономике. Получается, что экономика как-то на плаву держалась, может быть, расширялась в каких-то направлениях, но в то же время у нее не было эффективности и производительности. Соответствующие цифры там приводятся, и я думаю, что правительство должно изучить эти данные", – рекомендовал он тогда кабмину.

Осенью прошлого года сообщалось, что в Казахстане пересмотрят меры поддержки бизнеса - в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214023-ne-proizvodyat-a-zavozyat-gotovuyu-produkciyu-iz-kitaya-deputat-o-kazahstanskih-proizvoditelyah/

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