Дочерняя компания "Росатома" вышла из состава акционеров совместного с "Казатомпром" предприятия

АО "Ураниум Уан Груп", входящее в группу компаний госкорпорации "Росатом", вышла из состава крупного казахстанского предприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казатомпром".

На сайте "Казатомпрома" опубликовано сообщение о выходе российского партнера из некоторых совместных предприятий.

"АО "Ураниум Уан Груп", входящее в группу компаний госкорпорации "Росатом", реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd (КНР). При этом доля участия "Казатомпрома" в данном совместном предприятии не изменилась и составляет 49,979%", — сказано в сообщении.

Сообщается, что АО "СП "Заречное" осуществляет добычу урана на месторождении Заречное в Туркестанской области, которое было открыто в 1977 году. Запасы месторождения, по данным пресс-службы, на начало 2024 года составляли порядка 3,5 тыс. тонн урана. Завершение отработки месторождения планируется в 2028 году.

"Ожидается, что АО "Ураниум Уан Груп" также реализует 30% долей участия в уставном капитале ТОО "СП "Хорасан-U" и 30% долей участия в уставном капитале ТОО "Кызылкум" в пользу компании China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation (CGN, КНР), при условии завершения сторонами сделки процедур по ее закрытию.

Доля участия "Казатомпрома" в данных совместных предприятиях не изменится, сохранившись на уровне 50% в ТОО "СП "Хорасан-U" и 50% (косвенные) в ТОО "Кызылкум", — уточняется в релизе.

По данным АО, ТОО "СП "Хорасан-U" осуществляет добычу урана на месторождении Северный Харасан в Кызылординской области. Запасы месторождения по состоянию на начало 2024 года составляют порядка 33 тысяч тонн урана со сроком эксплуатации до 2038 года.

По данным официального сайта национальной атомной компании, "Казатомпром" имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.

Данный статус предоставляет компании определенные привилегии, включая получение прав на недропользование путем прямых переговоров с правительством РК, и приоритетный доступ к высококачественным месторождениям природного урана в стране, пригодным для осуществления добычи методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова. В ходе встречи президенту доложили о добыче урана в стране.

Добавим, что Меиржан Юсупов возглавляет "Казатомпром" с октября прошлого года.