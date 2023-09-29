У "Казатомпрома" с октября появится новый руководитель

Ержан Муканов покидает пост председателя правления "Казатомпрома" – члена совета директоров со 2 октября. Его должность займет Меиржан Юсупов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

"Ержан Муканов покидает пост председателя правления компании – члена совета директоров со 2 октября 2023 года. Решением совета директоров компании Меиржан Юсупов, занимавший должность председателя правления KAZAKH INVEST и являвшийся главным директором по экономике и финансам "Казатомпрома" в период с 2015 по 2020 годы, назначен в качестве нового главы "Казатомпрома", – говорится в сообщении.

Председатель совета директоров "Казатомпрома" Арман Аргингазин выразил благодарность Муканову за его эффективную работу и руководство компанией в период растущей геополитической неопределенности.

"Под руководством Ержана Муканова "Казатомпром" продолжил демонстрировать высокую эффективность производства, и расширение Транскаспийского международного транспортного маршрута является одним из важных достижений, которое было выполнено под его руководством. Совет директоров благодарит Муканова за проявленную им приверженность стратегии компании, ориентированной на создание долгосрочной ценности, и желает ему всего наилучшего в будущем", – сказал он.

Аргингазин добавил, что Юсупов, обладая обширным опытом в урановой отрасли, на их взгляд, является отличным кандидатом, чтобы возглавить компанию в эру нового роста на урановом рынке.

"Мы считаем, что большой опыт и высокая эффективность Юсупова, продемонстрированные им при выведении Компании на IPO, а также его неоценимый вклад в укрепление публичного статуса компании и роста доверия к ней, станут сильным дополнением к текущей команде топ-менеджмента компании, а также привнесут ценность для самой компании и ее стейкхолдеров. Совет директоров верит, что стратегическое видение Юсупова, его впечатляющий опыт и репутация в урановой отрасли, наряду с его коммерческим видением рынка, будут направлены на укрепление лидерских позиций компании как крупнейшего мирового производителя урана и публичной компании", – добавил председатель совета директоров.

По информации компании, Меиржан Юсупов является выпускником Ближневосточного технического университета по специальности "Экономика и управление", Лондонской школы экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием и Гарвардского университета со степенью магистра государственного управления.

Он занимал разные должности до его прихода в "Казатомпром" в 2010 году в качестве директора департамента корпоративных финансов и казначейства. В 2015-2020 годы он занимал должность главного директора по экономике и финансам Казатомпрома. Под его руководством были успешно реализованы программы по оптимизации затрат, трансформации и цифровизации компании.

Также Юсупов сыграл ключевую роль в период подготовки и вывода компании на IPO. До текущего назначения он был председателем правления АО "Национальная компания KAZAKH INVEST".

Добавим, что, согласно информации на сайте компании, АО "НАК "Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. Акции "Казатомпрома" торгуются на бирже Международного финансового центра "Астана" и Лондонской фондовой бирже с ноября 2018 года.

"Казатомпром" имеет статус национального оператора РК по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий. Данный статус предоставляет компании определенные привилегии, включая получение прав на недропользование путем прямых переговоров с правительством Казахстана, и, соответственно, приоритетный доступ к высококачественным месторождениям природного урана в стране, пригодным для осуществления добычи методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).