Токаеву доложили о темпах производства урана в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Меиржан Юсупов:

отчитался о результатах деятельности компании за первое полугодие этого года;

доложил, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно;

проинформировал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также планах по дальнейшему расширению портфеля геологоразведочных активов национальной компании;

сообщил, что с начала года "Казатомпром" направил более 3,5 млрд тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важность проведения геологоразведки и восполнения ресурсной базы, поручил продолжить работу в данном направлении.

Напомним, что Меиржан Юсупов возглавляет "Казатомпром" с октября прошлого года.

По данным c официального сайта национальной атомной компании, "Казатомпром" имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.

Данный статус предоставляет компании определенные привилегии, включая получение прав на недропользование путем прямых переговоров с правительством РК, и приоритетный доступ к высококачественным месторождениям природного урана в стране, пригодным для осуществления добычи методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

"Казатомпром" ведет добычу урана только на территории РК и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана 300 тыс. тонн.