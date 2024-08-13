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Токаеву доложили о темпах производства урана в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Меиржан Юсупов
Токаев на встрече. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Меиржан Юсупов:

  • отчитался о результатах деятельности компании за первое полугодие этого года;
  • доложил, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно;
  • проинформировал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также планах по дальнейшему расширению портфеля геологоразведочных активов национальной компании;
  • сообщил, что с начала года "Казатомпром" направил более 3,5 млрд тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важность проведения геологоразведки и восполнения ресурсной базы, поручил продолжить работу в данном направлении.

Напомним, что Меиржан Юсупов возглавляет "Казатомпром" с октября прошлого года.

По данным c официального сайта национальной атомной компании, "Казатомпром" имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.

Данный статус предоставляет компании определенные привилегии, включая получение прав на недропользование путем прямых переговоров с правительством РК, и приоритетный доступ к высококачественным месторождениям природного урана в стране, пригодным для осуществления добычи методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

"Казатомпром" ведет добычу урана только на территории РК и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана 300 тыс. тонн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2148384-tokaev-prinyal-glavu-kazatomproma/

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