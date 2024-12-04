Сколько жителей планируют обеспечить бесплатными лекарствами в Алматы

В Алматы планируют в 2,6 раза увеличить расходы на здравоохранение. В том числе на бесплатные лекарства, которыми хотят охватить более 4 тыс. пациентов с редкими заболеваниями, передает NUR.KZ.

Обеспечение социальной сферы в Казахстане является одной из приоритетных задач как государства, так и отдельных акиматов. Сюда входит все, что касается жизнедеятельности населения: медицина, образование, занятость, социальная защита, помощь малообеспеченным гражданам и так далее.

Как сообщают в маслихате Алматы, в 2025 году на социальную сферу в проекте бюджета города планируют выделить 806,1 млрд тенге, что составляет по предварительной информации 41% от расходов. Для примера: в 2024 году на нее было направлено 741,2 млрд, а в 2023 – 664,5 млрд.

Прогнозный рост увеличения финансирования "социалки" таким образом составит 8,7%.

За счет этих денег в первую очередь предварительно в 2,6 раза планируют увеличить финансирование модернизации инфраструктуры здравоохранения – до 69,4 млрд тенге. Также будет реализована трехуровневая программа обучения 1 326 врачей и медицинского персонала.

Часть средств из нового бюджета на 2025 год также направят на завершение строительства подстанции скорой медицинской помощи №4, двух семейно-врачебных амбулаторий и новой поликлиники на 500 посещений в Бостандыкском районе.

Городские медицинские учреждения между тем будут обеспечены необходимыми медикаментами и оборудованием, в том числе вакцинами и препаратами иммунопрофилактики. Бесплатными лекарствами планируют охватить более 4 тыс. пациентов с редкими заболеваниями.

В 2025 году также продолжится обновление автопарка скорой помощи, для чего планируется покупка 50 автомобилей. К тому же до конца текущего и в следующем году будут капитально отремонтированы 20 объектов здравоохранения и продолжится работа по проектированию 30 новых и устаревших объектов.

Соответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы хотят принять на предстоящей сессии маслихата Алматы.

Напомним, что зарплаты в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения города за последний год выросли на 17,9%.