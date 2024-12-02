Две большие поликлиники появятся в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы планируется строительство двух новых поликлиник на 500 посещений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как рассказали в акимате, в городе появятся две современные поликлиники с клинико-диагностическими центрами. Об этом сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с жителями.

Один из жителей Алматы уточнил у акима, будет ли осуществлено строительство поликлиники в районе улиц Левитана и Серкебаева. Ерболат Досаев подтвердил планы.

"В Бостандыкском районе мы строим две большие поликлиники: на пересечении улиц Левитана - Серкебаева и улице Сыргабекова. Обе поликлиники - на 500 посещений, при них будет клинико-диагностический центр с томографами и МРТ", - отметил аким.

Ожидается, что строительство поликлиник будет внесено в проект бюджета на 2025 год, а работы начнутся весной следующего года.

На сегодня жителей Бостандыкского района обслуживают четыре государственные поликлиники: №4, 7, 12, 17, также частные медицинские центры, которые работают по государственному заказу, сообщили в акимате.

Ранее мы рассказывали о том, что на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала года бригады осветили 95 участков города.

Также говорилось о том, что в Алматы запустили еще сто школьных автобусов для развозки учеников из отдаленных районов.