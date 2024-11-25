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До 900 тыс. тенге: сколько платят за новогоднюю подработку в Казахстане

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Часы лежат на купюрах тенге
Деньги и часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В предновогодние дни можно хорошо подзаработать на позициях официантов, курьеров и даже сборщиков подарков. В некоторых случаях зарплаты достигают 900 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Для некоторых казахстанцев новогодние праздники являются хорошей возможностью заработать дополнительные деньги. Многие работодатели временно расширяют свой штат, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой, которая возникнет в праздничные дни.

При этом речь идет не только о вакансиях для аниматоров, которые наряжаются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, но и о вполне обычных позициях, вроде официанта и курьера.

Как рассказали аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, на данный момент казахстанцам доступно более 5 тысяч вакансий для подработки, охватывающих широкий спектр профессий.

Так, спрос на временных сотрудников сильно вырос в следующих сферах:

  • логистика и доставка: сборщики заказов, комплектовщики, водители и курьеры. В преддверии праздников компании стремятся успеть доставить товары своим клиентам в срок;
  • торговля: продавцы-консультанты и кассиры. Праздничные распродажи требуют увеличения штата в магазинах;
  • рестораны и кафе: повара, официанты и бариста. Предновогодние корпоративы и праздники стимулируют сферу общепита;
  • мерчендайзеры: актуальны в магазинах и супермаркетах, где важно поддерживать идеальный вид витрин с праздничными товарами;
  • службы поддержки пользователей: компании, особенно в сфере e-commerce, нуждаются в дополнительных сотрудниках для обработки клиентских запросов.
Некоторые работодатели, действительно, уже ищут аниматоров для праздничных мероприятий и помощников для Деда Мороза. Существуют позиции даже для распаковщиков подарков и "тайных покупателей" с акцентом на новогоднюю тематику.

Уровень дохода напрямую зависит от специальности и объема отработанного времени. Например, за частичную занятость некоторые работодатели предлагают от 80 тыс. тенге в месяц.

Впрочем, среди опубликованных вакансий нашли "самородок": сеть премиальных ресторанов ищет курьера и готова платить ему 900 тыс. тенге, но работать, скорее всего, придется очень много.

В новогодние праздники именно курьеры и водители, благодаря высокой нагрузке, могут рассчитывать на более высокий заработок. А вот сборщики заказов и продавцы обычно получают фиксированную ставку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2191908-do-900-tys-tenge-skolko-platyat-za-novogodnyuyu-podrabotku-v-kazahstane/

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