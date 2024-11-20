Товарооборот достиг 1 млрд долларов: какую продукцию Актюбинская область продает в Россию

Товарооборот между Актюбинской областью и Российской Федерацией за восемь месяцев текущего года достиг одного миллиарда долларов США, увеличившись на 21%. Россия остается крупнейшим торговым партнером региона, передает 24.kz.

Актюбинская область активно сотрудничает с 47 регионами Российской Федерации. В прошлом году товарооборот с соседней страной составил 1,4 млрд долларов США, а за восемь месяцев этого года он уже достиг одного миллиарда долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наиболее экспортируемые товары — это хромовая руда, медная руда. А то, что импортируется из РФ — это сахар, полуфабрикаты из металла и другие товарные позиции. Основными межрегиональными партнерами являются Оренбургская, Челябинская области, Москва и Башкортостан", — сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Досжан Алибеков.

Половину продукции, выпускаемой на одном из местных заводов, экспортируют в Россию. Завод ежегодно производит 5 млн квадратных метров керамогранита, и спрос на такую продукцию велик, поэтому планируется расширение производства. В проект инвестируют 20 миллиардов тенге, что позволит создать 350 новых рабочих мест.

"Этот завод успешно реализован, работает на успешном опыте, мы продолжаем инвестировать в развитие и расширение производства. Планируется строительство третьей очереди, там будет производиться другой формат плитки в соответствии с новыми тенденциями. Производственная мощность составит 4 млн квадратных метров с будущим расширением до 8 млн", — отметил менеджер проекта Агадиль Жумадиль.

В регионе сейчас действуют порядка 700 совместных казахстанско-российских предприятий. Инвесторам оказывают поддержку, в частности, с подведением инфраструктуры.

В Актобе завершается создание новой специальной экономической зоны площадью свыше 800 гектаров. Здесь планируют реализовать проекты в сфере металлургии, легкой промышленности, строительной индустрии, а также транспортно-логистического направления.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла попытку контрабанды в Россию: через автомобильный пункт пропуска "Жайсан" в Актюбинской области пытались незаконно вывезти крупную партию сигарет стоимостью около 50 млн тенге.

При этом жители Актобе жалуются на постоянный рост цен на социально значимые товары. Так, в регионе подорожали восемь из девятнадцати позиций из списка.