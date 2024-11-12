Кому обещали самые большие зарплаты в Казахстане

В октябре на Электронной бирже труда опубликовали 123,7 тыс. вакансий. Работодатели активно искали работников котельных, но большие оклады обещали техникам и строителям. Подробности читайте на NUR.KZ.

С наступлением холодов в Казахстане начал расти спрос на работников обслуживания и эксплуатации теплового и котельного оборудования. Такой вывод можно сделать на основе вакансий, которые были опубликованы на Электронной бирже труда (ЭБТ).

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, в октябре работодатели опубликовали 5,9 тыс. вакансий для операторов котельных, еще 1,1 тыс. вакансий – для машинистов котельных и открыли 969 позиций для котельщиков.

Высокий спрос на таких специалистов наблюдался в Западно-Казахстанской (2,9 тыс. вакансий), Актюбинской (1,3 тыс.) и Жамбылской (974) областях.

Интересно, что рост спроса также был зафиксирован на такие профессии, как животноводы и работники по уходу за животными. Как отмечают эксперты, это также связано с подготовкой к зиме.

Интересно, что высокие зарплаты работодатели обещали совсем другим специалистам. Так, например, большие деньги они готовы были платить главным строителям (в среднем 679 тыс. тенге), а также главным техническим специалистам (565 тыс. тенге) и инженерам по безопасности полетов (около 554 тыс. тенге). Это заметно больше текущей средней зарплаты по стране.

Что касается самих соискателей, то высокие зарплаты просили граждане, претендующие на должность директора по инвестиционным проектам (в среднем от 2 млн тенге), начальника отдела автоматизированной системы управления производством (около 1,8 млн тенге) и комбайнера (1,2 млн тенге).

В целом в октябре на ЭБТ активность снизилась, особенно в сфере образования. За месяц было опубликовано 123,7 тыс. вакансий и 106 тыс. резюме. Количество позиций уменьшилось на 9%, а соискателей – на 13%.

Особенно сильное снижение было зафиксировано в сфере образования. Примечательно, что ранее также стало известно, что в Казахстане по итогам третьего квартала резко снизились и средние зарплаты учителей.