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Почти на 10% за месяц выросли цены на жилье в одном из городов Казахстана

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Деньги лежат на фоне строящегося дома
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре цены на жилье в Казахстане росли умеренными темпами – в среднем на 1% за месяц. Однако исключением стал Актау с ростом в 9,9%. Что происходило в других городах, читайте в материале NUR.KZ.

Аналитики портала "Крыша" провели мониторинг предложений на квартиры в городах Казахстана и выяснили, что в октябре средний рост цен на продающуюся жилую недвижимость составил всего лишь 1%. В сентябре аналитики Бюро национальной статистики фиксировали похожий прирост.

Главным рекордсменом по росту цен в октябре стал Актау – здесь всего лишь за месяц они выросли сразу на 9,9%. Остальные города показали более скромный прирост:

  • Кокшетау – 2%;
  • Алматы и Усть-Каменогорск – 1,6%;
  • Туркестан – 1,3%;
  • Актобе – 1,2%;
  • Астана и Шымкент – 1,1%;
  • Талдыкорган и Кызылорда – не более 1%.

Снижение в пределах 1% зафиксировано в Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Таразе, Костанае.

С начала года цены в объявлениях о продаже жилья стали выше в десяти городах. Наибольший рост также зафиксирован в Актау – сразу на 13,3%.

При этом в восьми городах квартиры подешевели. Сильнее всего – в Караганде (на 2,2%). В среднем по стране цены выросли на 1%.

По итогу средняя стоимость квадратных метров жилья в Казахстане варьируется от 237 940 тенге в Кызылорде до 723 530 тенге в Алматы. В Астане средний ценник составил 489 702 тенге, а в Шымкенте – 417 134 тенге.

Цены на жилье в Казахстане (октябрь 2024 года)
Город Цена за кв.метр К сентябрю К январю
Алматы ₸723 530 1,6% 0,4%
Астана ₸489 702 1,1% 2,9%
Актау ₸376 772 9,9% 13,3%
Шымкент ₸417 134 1,1% –0,8%
Караганда ₸370 418 –0,4% –2,2%
Уральск ₸321 794 0,3% 4,4%
Усть-Каменогорск ₸382 600 1,6% 1,0%
Петропавловск ₸378 508 –0,6% 4,3%
Павлодар ₸364 464 –0,2% –1,1%
Тараз ₸296 884 –0,8% –1,5%
Актобе ₸293 814 1,2% 2,0%
Костанай ₸371 214 –0,1% –0,2%
Семей ₸354 224 0,2% –1,0%
Кокшетау ₸309 646 2,0% 1,3%
Атырау ₸390 546 0,0% –1,4%
Кызылорда ₸237 940 0,9% –0,4%
Талдыкорган ₸302 574 0,1% 1,0%
Туркестан ₸318 940 1,3% 1,9%
По данным портала "Крыша"

Что касается арендного жилья, то в предложениях арендодателей, как передает портал "Крыша", наблюдается снижение цен – в среднем на 2% за месяц. Ставки опустились в 10 из 14 городов, где проводился мониторинг.

Сильнее всего цены на съемное жилье снизились в Петропавловске (на 10%), Павлодаре (на 8%) и Караганде (на 5%). В трех крупнейших городах страны снижение незначительное: в Алматы – на 3%, в Астане – на 1%, в Шымкенте – на 4%.

Стоит отметить, что цены все равно остаются намного выше тех, что арендодатели указывали в начале года – в среднем на 14%. В текущем месяце цены за квадратный метр варьировались от 2 708 тенге в Актау до 5 833 тенге в Алматы.

Что касается средних цен, то месяц аренды 1-комнатных квартир, в зависимости от города, варьируется от 110 тыс. до 220 тыс. тенге. У 2-комнатных ценники равны от 150 тыс. до 350 тыс. тенге, а у 3-комнатных – от 170 тыс. до 450 тыс. тенге.

Медианные цены на арендное жилье в Казахстане
(октябрь 2024 года)
Город 1 комната 2 комнаты 3 комнаты
Алматы ₸220 000 ₸350 000 ₸450 000
Астана ₸190 000 ₸260 000 ₸400 000
Актау ₸120 000 ₸150 000 ₸200 000
Актобе ₸140 000 ₸177 500 ₸250 000
Атырау ₸150 000 ₸220 000 ₸250 000
Караганда ₸140 000 ₸180 000 ₸220 000
Костанай ₸150 000 ₸187 500 ₸230 000
Павлодар ₸140 000 ₸160 000 ₸180 000
Петропавловск ₸140 000 ₸150 000 ₸170 000
Уральск ₸130 000 ₸150 000 ₸200 000
Усть-Каменогорск ₸110 000 ₸170 000 ₸200 000
Шымкент ₸150 000 ₸185 000 ₸200 000
Кокшетау ₸150 000 ₸175 000 ₸250 000
Қонаев ₸140 000 ₸170 000 ₸230 000
По данным портала "Крыша"

Таким образом, за исключением некоторых городов, рынок жилья в Казахстане постепенно остывает. Это касается как продажи квартир, так и аренды, чей "бум" закончился еще в августе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181102-pochti-na-10-za-mesyac-vyrosli-ceny-na-zhile-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/

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