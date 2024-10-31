Почти на 10% за месяц выросли цены на жилье в одном из городов Казахстана

В октябре цены на жилье в Казахстане росли умеренными темпами – в среднем на 1% за месяц. Однако исключением стал Актау с ростом в 9,9%. Что происходило в других городах, читайте в материале NUR.KZ.
Аналитики портала "Крыша" провели мониторинг предложений на квартиры в городах Казахстана и выяснили, что в октябре средний рост цен на продающуюся жилую недвижимость составил всего лишь 1%. В сентябре аналитики Бюро национальной статистики фиксировали похожий прирост.
Главным рекордсменом по росту цен в октябре стал Актау – здесь всего лишь за месяц они выросли сразу на 9,9%. Остальные города показали более скромный прирост:
- Кокшетау – 2%;
- Алматы и Усть-Каменогорск – 1,6%;
- Туркестан – 1,3%;
- Актобе – 1,2%;
- Астана и Шымкент – 1,1%;
- Талдыкорган и Кызылорда – не более 1%.
Снижение в пределах 1% зафиксировано в Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Таразе, Костанае.
С начала года цены в объявлениях о продаже жилья стали выше в десяти городах. Наибольший рост также зафиксирован в Актау – сразу на 13,3%.
При этом в восьми городах квартиры подешевели. Сильнее всего – в Караганде (на 2,2%). В среднем по стране цены выросли на 1%.
По итогу средняя стоимость квадратных метров жилья в Казахстане варьируется от 237 940 тенге в Кызылорде до 723 530 тенге в Алматы. В Астане средний ценник составил 489 702 тенге, а в Шымкенте – 417 134 тенге.
|Цены на жилье в Казахстане (октябрь 2024 года)
|Город
|Цена за кв.метр
|К сентябрю
|К январю
|Алматы
|₸723 530
|1,6%
|0,4%
|Астана
|₸489 702
|1,1%
|2,9%
|Актау
|₸376 772
|9,9%
|13,3%
|Шымкент
|₸417 134
|1,1%
|–0,8%
|Караганда
|₸370 418
|–0,4%
|–2,2%
|Уральск
|₸321 794
|0,3%
|4,4%
|Усть-Каменогорск
|₸382 600
|1,6%
|1,0%
|Петропавловск
|₸378 508
|–0,6%
|4,3%
|Павлодар
|₸364 464
|–0,2%
|–1,1%
|Тараз
|₸296 884
|–0,8%
|–1,5%
|Актобе
|₸293 814
|1,2%
|2,0%
|Костанай
|₸371 214
|–0,1%
|–0,2%
|Семей
|₸354 224
|0,2%
|–1,0%
|Кокшетау
|₸309 646
|2,0%
|1,3%
|Атырау
|₸390 546
|0,0%
|–1,4%
|Кызылорда
|₸237 940
|0,9%
|–0,4%
|Талдыкорган
|₸302 574
|0,1%
|1,0%
|Туркестан
|₸318 940
|1,3%
|1,9%
|По данным портала "Крыша"
Что касается арендного жилья, то в предложениях арендодателей, как передает портал "Крыша", наблюдается снижение цен – в среднем на 2% за месяц. Ставки опустились в 10 из 14 городов, где проводился мониторинг.
Сильнее всего цены на съемное жилье снизились в Петропавловске (на 10%), Павлодаре (на 8%) и Караганде (на 5%). В трех крупнейших городах страны снижение незначительное: в Алматы – на 3%, в Астане – на 1%, в Шымкенте – на 4%.
Стоит отметить, что цены все равно остаются намного выше тех, что арендодатели указывали в начале года – в среднем на 14%. В текущем месяце цены за квадратный метр варьировались от 2 708 тенге в Актау до 5 833 тенге в Алматы.
Что касается средних цен, то месяц аренды 1-комнатных квартир, в зависимости от города, варьируется от 110 тыс. до 220 тыс. тенге. У 2-комнатных ценники равны от 150 тыс. до 350 тыс. тенге, а у 3-комнатных – от 170 тыс. до 450 тыс. тенге.
|Медианные цены на арендное жилье в Казахстане
(октябрь 2024 года)
|Город
|1 комната
|2 комнаты
|3 комнаты
|Алматы
|₸220 000
|₸350 000
|₸450 000
|Астана
|₸190 000
|₸260 000
|₸400 000
|Актау
|₸120 000
|₸150 000
|₸200 000
|Актобе
|₸140 000
|₸177 500
|₸250 000
|Атырау
|₸150 000
|₸220 000
|₸250 000
|Караганда
|₸140 000
|₸180 000
|₸220 000
|Костанай
|₸150 000
|₸187 500
|₸230 000
|Павлодар
|₸140 000
|₸160 000
|₸180 000
|Петропавловск
|₸140 000
|₸150 000
|₸170 000
|Уральск
|₸130 000
|₸150 000
|₸200 000
|Усть-Каменогорск
|₸110 000
|₸170 000
|₸200 000
|Шымкент
|₸150 000
|₸185 000
|₸200 000
|Кокшетау
|₸150 000
|₸175 000
|₸250 000
|Қонаев
|₸140 000
|₸170 000
|₸230 000
|По данным портала "Крыша"
Таким образом, за исключением некоторых городов, рынок жилья в Казахстане постепенно остывает. Это касается как продажи квартир, так и аренды, чей "бум" закончился еще в августе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2181102-pochti-na-10-za-mesyac-vyrosli-ceny-na-zhile-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/