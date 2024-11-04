На что тратят деньги иностранные туристы в Казахстане

В текущем году иностранные туристы, посетившие Казахстан, потратили на поездку порядка 4,1 млрд тенге. Больше всего денег у них ушло на проезд. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иностранцы стали больше тратить денег в Казахстане. Как передает портал Finprom, их расходы за год выросли на 13,4%. Если в 2023 году приезжие оставили в стране порядка 3,6 млрд тенге, то в 2024 году – уже 4,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что больше всего денег тратят туристы из России – их расходы достигли 1,8 млрд тенге. Следом идут граждане Узбекистана – 392,8 млн тенге, а замыкают тройку лидеров гости из Турции – 299,7 млн тенге.

Также в страну приезжали туристы из Кыргызстана, Китая, Германии, Грузии, Азербайджана, ОАЭ, Индии, Южной Кореи и многих других стран мира.

На что тратят деньги туристы

Интересно, что значительную часть расходов у туристов занимает дорога. На покупку билетов на самолет, поезд или автобус международного маршрута в 2024 году иностранцы потратили более 2 млрд тенге (48,8% от общей суммы расходов). Еще порядка 183,8 млн тенге пришлось на проезд внутри страны.

Для сравнения: на питание иностранцы потратили 699,7 млн тенге, шоппинг – 507,8 млн тенге, а на проживание – 506,3 млн тенге. На прочие расходы у туристов ушло порядка 207,9 млн тенге.

Ранее аналитики также рассказывали о том, сколько тратят сами казахстанцы на походы в кафе и рестораны.

Расходы иностранцев. Инфографика: finprom.kz

Следует учесть, что доля расходов на транспорт также зависит от страны, из которой прилетел турист. Например, больше всего на дорогу тратят жители США, а меньше всего – граждане Узбекистана.

Расходы иностранцев. Инфографика: finprom.kz

Стоит также отметить, что приведенные цифры нельзя назвать объективными, ведь они основаны не на фактических затратах, а на опросах, которые проводили аналитики в аэропортах и вокзалах среди покидающих страну туристов. Впрочем, даже такие цифры могут показать общую картину в стране.

Ранее аналитики также рассказывали о расходах туристов из Казахстана, которые предпочитают отдыхать в других странах.