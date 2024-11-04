Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На что тратят деньги иностранные туристы в Казахстане

Опубликовано:

Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году иностранные туристы, посетившие Казахстан, потратили на поездку порядка 4,1 млрд тенге. Больше всего денег у них ушло на проезд. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иностранцы стали больше тратить денег в Казахстане. Как передает портал Finprom, их расходы за год выросли на 13,4%. Если в 2023 году приезжие оставили в стране порядка 3,6 млрд тенге, то в 2024 году – уже 4,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что больше всего денег тратят туристы из России – их расходы достигли 1,8 млрд тенге. Следом идут граждане Узбекистана – 392,8 млн тенге, а замыкают тройку лидеров гости из Турции – 299,7 млн тенге.

Также в страну приезжали туристы из Кыргызстана, Китая, Германии, Грузии, Азербайджана, ОАЭ, Индии, Южной Кореи и многих других стран мира.

На что тратят деньги туристы

Интересно, что значительную часть расходов у туристов занимает дорога. На покупку билетов на самолет, поезд или автобус международного маршрута в 2024 году иностранцы потратили более 2 млрд тенге (48,8% от общей суммы расходов). Еще порядка 183,8 млн тенге пришлось на проезд внутри страны.

Для сравнения: на питание иностранцы потратили 699,7 млн тенге, шоппинг – 507,8 млн тенге, а на проживание – 506,3 млн тенге. На прочие расходы у туристов ушло порядка 207,9 млн тенге.

Ранее аналитики также рассказывали о том, сколько тратят сами казахстанцы на походы в кафе и рестораны.

Расходы иностранных туристов в Казахстане
Расходы иностранцев. Инфографика: finprom.kz

Следует учесть, что доля расходов на транспорт также зависит от страны, из которой прилетел турист. Например, больше всего на дорогу тратят жители США, а меньше всего – граждане Узбекистана.

Расходы иностранных туристов в Казахстане
Расходы иностранцев. Инфографика: finprom.kz

Стоит также отметить, что приведенные цифры нельзя назвать объективными, ведь они основаны не на фактических затратах, а на опросах, которые проводили аналитики в аэропортах и вокзалах среди покидающих страну туристов. Впрочем, даже такие цифры могут показать общую картину в стране.

Ранее аналитики также рассказывали о расходах туристов из Казахстана, которые предпочитают отдыхать в других странах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182649-na-chto-tratyat-dengi-inostrannye-turisty-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie