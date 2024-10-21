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Минеральная вода сильно подорожала в Казахстане

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Бутылка воды в руках мужчины
Бутылка воды. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

Цены на безалкогольные напитки в Казахстане выросли за год на 11,7%. Однако самое сильное подорожание коснулось минеральной воды – почти 15% за год. Подробности читайте на NUR.KZ.

В среднем продовольственная инфляция в Казахстане по итогам сентября установилась на относительно низкой отметке – 5,1%. Однако некоторые товары все равно сильно подорожали.

Так, например, в стране наблюдается высокий рост на безалкогольные напитки. Как передает портал EnergyProm, в среднем сектор подорожал на 11,7% за год. 

Сильнее всего цены выросли в Северо-Казахстанской области – на 17,4%. Наименьшим приростом отметилась область Ұлытау – 5,7%. В Астане подорожание составило 12%, в Алматы – 11,5%, а в Шымкенте – 5,9%.

Примечательно, что самый сильный годовой рост цен зафиксирован на минеральную воду – плюс 14,7%. Следом идет обычная питьевая вода – плюс 13,6%. В среднем сектор подорожал на 14,4%.

Прохладительные напитки за год подорожали на 11,6%. При этом цены на "газировку" выросли на 11,9%, а негазированные соки – на 10%.

Рост цен на напитки в Казахстане
Рост цен на напитки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен на напитки фиксировался и в прошлом году. Например, "минералка" уже тогда показала прирост на 36,6%, а негазированные напитки – на 37,4%.

Напомним, о подорожании напитков в Казахстане аналитики также сообщали в первой половине текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2176769-mineralnaya-voda-silno-podorozhala-v-kazahstane/

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