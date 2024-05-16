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Питьевая вода подорожала сильнее, чем другие напитки в Казахстане

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Девушка пьет воду из бутылки
Бутылка воды. Иллюстративное фото: mikroman6/Getty Images

В Казахстане растут цены на прохладительные напитки и соки. Однако сильнее всего в текущем году подорожала простая питьевая вода – сразу на 18,1% за год. Подробности читайте на NUR.KZ.

В жаркое время года особенным спросом пользуются прохладительные напитки, а также обычная питьевая или минеральная вода. Однако в этом году казахстанцам, которые захотят освежиться, следует быть готовым к заметному подорожанию.

Так, согласно данным портала EnergyProm, по итогам апреля текущего года минеральная вода, прохладительные напитки, а также фруктовые и овощные соки в Казахстане подорожали в среднем на 13,4% за год.

Сильнее всего цены выросли в Западно-Казахстанской (на 35,1%), Северо-Казахстанской (на 25,7%) и Жамбылской (на 22,2%) областях. Также заметный рост был зафиксирован в Кызылординской (на 20,4%) и Мангистауской (на 20,2%) областях.

В Алматы цены за год выросли на 13,3%, в Астане – на 11,7%, а в Шымкенте – на 4,1%. Наименьшее подорожание зафиксировано в области Абай – всего на 3,6%.

Отметим, что не все напитки подорожали одинаково сильно. Например, сильнее всего цены выросли на обычную питьевую воду – сразу на 18,1%. Следом идет минеральная вода – плюс 16,8%.

Газированные прохладительные напитки подорожали на 14,7%, а негазированные – на 8,9%. Цены на фруктовые соки выросли за год на 12,1%, а на овощные – на 10,2%. Напомним, рост цен на соки фиксировался и в прошлом году

Рост цен на питьевую воду и прохладительные напитки в Казахстане
Рост цен на напитки. Инфографика: energyprom.kz

Примечателен тот факт, что обычно цены растут на фоне повышенного спроса, однако, согласно данным аналитиков, в период с января по февраль на внутреннем рынке было реализовано только 429,9 млн литров напитков, что сразу на 13,4% меньше, чем было годом ранее. Зато вырос экспорт – сразу на 471,3%с 9,5 млн до 54,5 млн литров.

Напомним, за последний год в Казахстане выросли цены не только на напитки, но и на многие другие продовольственные товары. По итогам апреля 2024 года общая инфляция в стране составила 8,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2101679-pitevaya-voda-podorozhala-silnee-chem-drugie-napitki-v-kazahstane/

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