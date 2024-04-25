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Сигареты дорожают, а спрос на них растет в Казахстане

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Девушка отказывается от сигарет
Сигареты. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последний год стоимость сигарет в Казахстане выросла сразу на 18%. При этом их продажи в стране увеличились сразу на 80%. Подробности о ценах и спросе читайте в материале NUR.KZ.

На табачные изделия в Казахстане действуют минимальные розничные цены, которые регулярно повышаются. С 1 января 2024 года продавцы не имеют права продавать пачку сигарет дешевле, чем за 770 тенге.

Однако стоит отметить, что цены в стране растут не только из-за увеличения минимальной стоимости, но и по вполне рыночным причинам. Так, согласно порталу EnergyProm, в марте цены на сигареты выросли на 0,5% за месяц. Месяцем ранее подорожание составило 1%, а в январе – 3%.

Рост цен на сигареты в Казахстане
Рост цен на сигареты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

А вот за год сигареты подорожали намного сильнее – сразу на 18%. Для сравнения: годом ранее рост составил лишь 16,1%.

Сильнее всего табачная продукция выросла в цене в Западно-Казахстанской области – плюс 23,9%.

Следом идут Северо-Казахстанская область и Алматы – плюс 20,6% и плюс 19,7% соответственно. В Астане цены выросли на 16,2%, а в Шымкенте – на 18,5%. Наименьшее подорожание зафиксировано в Жамбылской области – плюс 14,2%.

Рост цен на сигареты в Казахстане
Рост цен на сигареты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что несмотря на сильный рост цен, спрос на табачные изделия в Казахстане растет. Так, за первые два месяца 2024 года на внутреннем рынке страны было реализовано 3,9 млрд сигарет – это сразу на 80% больше прошлогоднего показателя.

Стоит отметить, что в апреле был подписал закон, запрещающий продажу так называемых "одноразок" – электронных устройств для курения. Вполне возможно, что в будущем из-за этого запрета спрос на сигареты в стране может увеличиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2091017-sigarety-dorozhayut-a-spros-na-nih-rastet-v-kazahstane/

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