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Вторичное жилье сильно подешевело в Алматы

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам августа вторичное жилье в Казахстане подешевело на 0,2%. Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 1,3% за месяц. Как изменилась стоимость квадратных метров, читайте в материале NUR.KZ.

С конца июля в Казахстане началось сезонное подорожание арендного жилья. Связано это с началом нового учебного года и массовым приездом студентов в крупные города страны.

Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам августа съемное жилье по Казахстану подорожало на 1,4% за месяц – до 4 403 тенге в среднем. Текущие цены на 4,2% выше тех, что фиксировались год назад.

На сколько жилье подорожало за месяц

Между тем на первичном и вторичном рынках жилья ситуация заметно отличается. "Первичка" за месяц подорожала лишь на 0,3%, а "вторичка" вовсе стала дешевле на 0,2%.

Примечательно, что в большинстве крупных городов первичное жилье не испытывало роста цен. Подорожание было зафиксировано лишь в Астане (на 0,2%), Актобе (на 0,4%), Караганде (на 0,5%), Шымкенте (на 2,3%) и Костанае (на 3,4%).

Что касается вторичного рынка, то здесь отличился Алматы, где цены за месяц снизились сразу на 1,3%. В Астане они выросли на 0,8%, а в Шымкенте – на 0,1%. Самое сильное подорожание зафиксировано в Петропавловске – плюс 1% за месяц.

Индексы цен на рынке жилья в августе 2024 года (%)
Города Казахстана к июлю 2024 года к августу 2023 года
Продажа нового жилья (квартиры)
Республика Казахстан 100,3 102,7
Костанай 103,4 105,8
Шымкент 102,3 100,0
Караганда 100,5 100,6
Актобе 100,4 107,9
Астана 100,2 102,4
Алматы 100,0 103,8
Актау 100,0 104,7
Атырау 100,0 98,3
Жезказган 100,0 ...
Кокшетау 100,0 105,9
Қонаев 100,0 ...
Кызылорда 100,0 107,1
Уральск 100,0 103,6
Усть-Каменогорск 100,0 99,2
Павлодар 100,0 105,8
Петропавловск 100,0 100,5
Семей 100,0 100,5
Талдыкорган 100,0 107,2
Тараз 100,0 103,8
Туркестан 100,0 103,1
Перепродажа квартир
Республика Казахстан 99,8 104,9
Петропавловск 101,0 107,5
Астана 100,8 112,0
Актау 100,8 103,6
Атырау 100,4 117,3
Костанай 100,2 100,4
Шымкент 100,1 96,8
Талдыкорган 100,1 104,2
Кокшетау 100,0 105,6
Тараз 100,0 102,2
Туркестан 100,0 104,5
Уральск 99,8 96,6
Караганда 99,6 98,6
Қонаев 99,6 86,0
Кызылорда 99,6 100,3
Жезказган 99,5 103,8
Семей 99,5 99,4
Павлодар 99,4 101,4
Актобе 99,0 96,2
Усть-Каменогорск 99,0 97,5
Алматы 98,7 102,2
Арендная плата за благоустроенное жилье
Республика Казахстан 101,4 104,2
Семей 104,4 113,1
Шымкент 102,8 120,8
Кокшетау 102,5 111,1
Караганда 102,1 122,4
Усть-Каменогорск 102,0 116,0
Астана 101,9 120,6
Уральск 101,9 119,7
Алматы 101,5 94,8
Петропавловск 101,3 123,5
Туркестан 100,8 99,0
Костанай 100,4 107,8
Талдыкорган 100,2 119,2
Актау 100,0 109,1
Атырау 100,0 116,2
Қонаев 100,0 100,0
Тараз 100,0 106,2
Павлодар 99,8 100,2
Кызылорда 99,0 108,4
Жезказган 97,3 120,3
Актобе 94,0 85,5
По данным Бюро национальной статистики

На сколько жилье подорожало за год

Стоит отметить, что за год цены на первичном рынке жилья выросли на 2,7%, а на вторичном – на 4,9%.

Лидером по росту цен на "первичку" стал Актобе – плюс 7,9% за год. В Алматы прирост составил 3,8%, в Астане – 2,4%, а в Шымкенте цены в среднем не изменились. При этом в Атырау и Усть-Каменогорске первичное жилье стоит дешевле, чем год назад – на 1,7% и 0,8% соответственно.

По вторичному рынку лидером по росту цен стал Атырау – плюс 17,3%, следом идет Астана – 12%. В Алматы "вторичка" между тем стоит на 2,2% дороже, чем год назад, а в Шымкенте, наоборот, цены за год упали на 3,2%.

Снижение также было зафиксировано в Семее – на 0,6%, Караганде – на 1,4%, Усть-Каменогорске – на 2,5%, Уральске – на 3,4%, Актобе – на 3,8% и Қонаеве – на 4%.

Согласно данным аналитиков, самое дорогое жилье продается в Астане: 585 617 тенге за квадратный метр на первичном рынке и 637 980 тенге – на вторичном.

В Алматы средняя стоимость составляет 567 341 тенге и 593 855 тенге соответственно. При этом мегаполис является лидером по ценам на аренду – 5 280 тенге за "квадрат".

В среднем по Казахстану стоимость квадратного метра установилась следующей:

  • первичный рынок – 490 258 тенге;
  • вторичный рынок – 510 585 тенге.
Средние цены за 1 квадратный метр жилья в Казахстане
в августе 2024 года
Регион Первичное
жилье		 Вторичное
жилье		 Арендное
жилье
Казахстан ₸490 258 ₸510 585 ₸4 403
Астана ₸585 617 ₸637 980 ₸4 616
Алматы ₸567 341 ₸593 855 ₸5 280
Шымкент ₸435 005 ₸419 586 ₸3 626
Актау ₸409 711 ₸334 847 ₸3 247
Актобе ₸281 553 ₸285 445 ₸2 267
Атырау ₸394 025 ₸441 155 ₸3 435
Жезказган ₸367 177 ₸350 629 ₸3 554
Кокшетау ₸306 677 ₸309 163 ₸2 867
Караганда ₸369 070 ₸383 245 ₸4 023
Қонаев ₸383 406 ₸403 905 ₸3 394
Костанай ₸384 749 ₸385 206 ₸2 689
Кызылорда ₸337 528 ₸310 704 ₸2 388
Уральск ₸287 821 ₸346 729 ₸2 944
Усть-Каменогорск ₸376 319 ₸377 374 ₸2 873
Павлодар ₸358 486 ₸363 297 ₸2 492
Петропавловск ₸361 432 ₸376 211 ₸3 025
Семей ₸367 517 ₸405 000 ₸2 960
Талдыкорган ₸334 829 ₸349 352 ₸2 990
Тараз ₸351 452 ₸318 941 ₸2 061
Туркестан ₸350 589 ₸322 032 ₸2 419
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее эксперты отметили резкое повышение спроса на коммерческую ипотеку в Казахстане. Однако данная ситуация не привела к сильному подорожанию жилья в стране, что подтверждается и новыми данными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159086-vtorichnoe-zhile-silno-podeshevelo-v-almaty/

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