Вторичное жилье сильно подешевело в Алматы

По итогам августа вторичное жилье в Казахстане подешевело на 0,2%. Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 1,3% за месяц. Как изменилась стоимость квадратных метров, читайте в материале NUR.KZ.
С конца июля в Казахстане началось сезонное подорожание арендного жилья. Связано это с началом нового учебного года и массовым приездом студентов в крупные города страны.
Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам августа съемное жилье по Казахстану подорожало на 1,4% за месяц – до 4 403 тенге в среднем. Текущие цены на 4,2% выше тех, что фиксировались год назад.
На сколько жилье подорожало за месяц
Между тем на первичном и вторичном рынках жилья ситуация заметно отличается. "Первичка" за месяц подорожала лишь на 0,3%, а "вторичка" вовсе стала дешевле на 0,2%.
Примечательно, что в большинстве крупных городов первичное жилье не испытывало роста цен. Подорожание было зафиксировано лишь в Астане (на 0,2%), Актобе (на 0,4%), Караганде (на 0,5%), Шымкенте (на 2,3%) и Костанае (на 3,4%).
Что касается вторичного рынка, то здесь отличился Алматы, где цены за месяц снизились сразу на 1,3%. В Астане они выросли на 0,8%, а в Шымкенте – на 0,1%. Самое сильное подорожание зафиксировано в Петропавловске – плюс 1% за месяц.
|Индексы цен на рынке жилья в августе 2024 года (%)
|Города Казахстана
|к июлю 2024 года
|к августу 2023 года
|Продажа нового жилья (квартиры)
|Республика Казахстан
|100,3
|102,7
|Костанай
|103,4
|105,8
|Шымкент
|102,3
|100,0
|Караганда
|100,5
|100,6
|Актобе
|100,4
|107,9
|Астана
|100,2
|102,4
|Алматы
|100,0
|103,8
|Актау
|100,0
|104,7
|Атырау
|100,0
|98,3
|Жезказган
|100,0
|...
|Кокшетау
|100,0
|105,9
|Қонаев
|100,0
|...
|Кызылорда
|100,0
|107,1
|Уральск
|100,0
|103,6
|Усть-Каменогорск
|100,0
|99,2
|Павлодар
|100,0
|105,8
|Петропавловск
|100,0
|100,5
|Семей
|100,0
|100,5
|Талдыкорган
|100,0
|107,2
|Тараз
|100,0
|103,8
|Туркестан
|100,0
|103,1
|Перепродажа квартир
|Республика Казахстан
|99,8
|104,9
|Петропавловск
|101,0
|107,5
|Астана
|100,8
|112,0
|Актау
|100,8
|103,6
|Атырау
|100,4
|117,3
|Костанай
|100,2
|100,4
|Шымкент
|100,1
|96,8
|Талдыкорган
|100,1
|104,2
|Кокшетау
|100,0
|105,6
|Тараз
|100,0
|102,2
|Туркестан
|100,0
|104,5
|Уральск
|99,8
|96,6
|Караганда
|99,6
|98,6
|Қонаев
|99,6
|86,0
|Кызылорда
|99,6
|100,3
|Жезказган
|99,5
|103,8
|Семей
|99,5
|99,4
|Павлодар
|99,4
|101,4
|Актобе
|99,0
|96,2
|Усть-Каменогорск
|99,0
|97,5
|Алматы
|98,7
|102,2
|Арендная плата за благоустроенное жилье
|Республика Казахстан
|101,4
|104,2
|Семей
|104,4
|113,1
|Шымкент
|102,8
|120,8
|Кокшетау
|102,5
|111,1
|Караганда
|102,1
|122,4
|Усть-Каменогорск
|102,0
|116,0
|Астана
|101,9
|120,6
|Уральск
|101,9
|119,7
|Алматы
|101,5
|94,8
|Петропавловск
|101,3
|123,5
|Туркестан
|100,8
|99,0
|Костанай
|100,4
|107,8
|Талдыкорган
|100,2
|119,2
|Актау
|100,0
|109,1
|Атырау
|100,0
|116,2
|Қонаев
|100,0
|100,0
|Тараз
|100,0
|106,2
|Павлодар
|99,8
|100,2
|Кызылорда
|99,0
|108,4
|Жезказган
|97,3
|120,3
|Актобе
|94,0
|85,5
|По данным Бюро национальной статистики
На сколько жилье подорожало за год
Стоит отметить, что за год цены на первичном рынке жилья выросли на 2,7%, а на вторичном – на 4,9%.
Лидером по росту цен на "первичку" стал Актобе – плюс 7,9% за год. В Алматы прирост составил 3,8%, в Астане – 2,4%, а в Шымкенте цены в среднем не изменились. При этом в Атырау и Усть-Каменогорске первичное жилье стоит дешевле, чем год назад – на 1,7% и 0,8% соответственно.
По вторичному рынку лидером по росту цен стал Атырау – плюс 17,3%, следом идет Астана – 12%. В Алматы "вторичка" между тем стоит на 2,2% дороже, чем год назад, а в Шымкенте, наоборот, цены за год упали на 3,2%.
Снижение также было зафиксировано в Семее – на 0,6%, Караганде – на 1,4%, Усть-Каменогорске – на 2,5%, Уральске – на 3,4%, Актобе – на 3,8% и Қонаеве – на 4%.
Согласно данным аналитиков, самое дорогое жилье продается в Астане: 585 617 тенге за квадратный метр на первичном рынке и 637 980 тенге – на вторичном.
В Алматы средняя стоимость составляет 567 341 тенге и 593 855 тенге соответственно. При этом мегаполис является лидером по ценам на аренду – 5 280 тенге за "квадрат".
В среднем по Казахстану стоимость квадратного метра установилась следующей:
- первичный рынок – 490 258 тенге;
- вторичный рынок – 510 585 тенге.
|Средние цены за 1 квадратный метр жилья в Казахстане
в августе 2024 года
|Регион
|Первичное
жилье
|Вторичное
жилье
|Арендное
жилье
|Казахстан
|₸490 258
|₸510 585
|₸4 403
|Астана
|₸585 617
|₸637 980
|₸4 616
|Алматы
|₸567 341
|₸593 855
|₸5 280
|Шымкент
|₸435 005
|₸419 586
|₸3 626
|Актау
|₸409 711
|₸334 847
|₸3 247
|Актобе
|₸281 553
|₸285 445
|₸2 267
|Атырау
|₸394 025
|₸441 155
|₸3 435
|Жезказган
|₸367 177
|₸350 629
|₸3 554
|Кокшетау
|₸306 677
|₸309 163
|₸2 867
|Караганда
|₸369 070
|₸383 245
|₸4 023
|Қонаев
|₸383 406
|₸403 905
|₸3 394
|Костанай
|₸384 749
|₸385 206
|₸2 689
|Кызылорда
|₸337 528
|₸310 704
|₸2 388
|Уральск
|₸287 821
|₸346 729
|₸2 944
|Усть-Каменогорск
|₸376 319
|₸377 374
|₸2 873
|Павлодар
|₸358 486
|₸363 297
|₸2 492
|Петропавловск
|₸361 432
|₸376 211
|₸3 025
|Семей
|₸367 517
|₸405 000
|₸2 960
|Талдыкорган
|₸334 829
|₸349 352
|₸2 990
|Тараз
|₸351 452
|₸318 941
|₸2 061
|Туркестан
|₸350 589
|₸322 032
|₸2 419
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, ранее эксперты отметили резкое повышение спроса на коммерческую ипотеку в Казахстане. Однако данная ситуация не привела к сильному подорожанию жилья в стране, что подтверждается и новыми данными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159086-vtorichnoe-zhile-silno-podeshevelo-v-almaty/