Страны ОПЕК+ отложили на два месяца планы по увеличению объемов добычи нефти

Страны-участницы нефтяного альянса ОПЕК+ отложили на два месяца планы по увеличению объемов добычи нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным источников CNBC, увеличение объемов добычи нефти было отложено на два месяца. Сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки, которое было реализовано во втором и третьем кварталах 2024 года, должно было закончиться в конце этого месяца.

Решение о сокращении добычи было принято Алжиром, Ираком, Казахстаном, Кувейтом, Оманом, Россией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами на добровольной основе и реализовывалось вне рамок официальной политики, обязательной для всех членов коалиции ОПЕК+.

Секретариат ОПЕК подтвердил, что восемь стран продолжат придерживаться обязательств по сокращению добычи на 2,2 млн баррелей в день. Сообщается также, что поэтапный отказ от ограничений начнется в декабре 2024 года и продлится до ноября 2025 года.

Согласно официальной политике, ОПЕК+ будет производить в общей сложности 39,725 млн баррелей в сутки в следующем году. Некоторые члены группы дополнительно ограничат свою добычу еще на 1,7 млн баррелей в сутки в течение 2025 года, также на добровольной основе.