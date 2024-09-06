Сколько стоят куриные яйца в Казахстане

В среднем по Казахстану десяток яиц первой категории стоит 496 тенге. Это на 8,3% меньше, чем было в начале 2024 года, но сразу на 8,6% больше прошлогодних цен. Подробности читайте на NUR.KZ.
За последний год социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, подешевели на 0,2%. Впрочем, даже такое скромное снижение затронуло не все продукты питания.
Например, исключением стали яйца первой категории. По состоянию на 3 сентября десяток яиц в среднем по Казахстану стоит 496 тенге. Это на 0,5% дороже, чем было в конце августа и сразу на 8,6% дороже, чем было год назад.
В годовом разрезе сильнее всего цены выросли в Алматы – на 17,5%. Следом идут Шымкент – плюс 15,9% и Жезказган – плюс 11,1%. Қонаев и Усть-Каменогорск оказались единственными городами в статистике, где за год сцены снизились – на 3,7% и 2,2% соответственно.
Интересно, что при этом текущие цены сразу на 8,3% ниже тех, что фиксировались в начале года. Такая картина наблюдается во всех крупных городах, кроме Шымкента и Астаны, где яйца с начала года подорожали на 8,2% и 1,8% соответственно.
В сентябре больше всего за десяток яиц придется заплатить как раз жителям Астаны – в среднем 606 тенге. Высокие цены также фиксируются в Алматы и Қонаеве – 571 тенге и 552 тенге соответственно. В Шымкенте десяток обойдется в 503 тенге в среднем.
|Цены на куриные яйца 1 категории на 3 сентября 2024 года
|Регион
|Цена
за десяток
|Рост цен
с начала года
|Рост цен
за год
|Казахстан
|₸496
|-8,3
|8,6
|Астана
|₸606
|1,8
|9,4
|Алматы
|₸571
|-1,6
|17,5
|Шымкент
|₸503
|8,2
|15,9
|Актау
|₸494
|-22,1
|10,8
|Актобе
|₸395
|-20,0
|7,9
|Атырау
|₸434
|-21,7
|11,0
|Жезказган
|₸471
|-19,5
|11,1
|Кокшетау
|₸446
|-18,0
|2,5
|Караганда
|₸435
|-14,5
|9,3
|Қонаев
|₸552
|-3,8
|-3,7
|Костанай
|₸468
|-6,4
|7,8
|Кызылорда
|₸430
|-23,1
|6,4
|Уральск
|₸428
|-16,1
|9,2
|Усть-Каменогорск
|₸478
|-21,1
|-2,2
|Павлодар
|₸470
|-8,9
|9,3
|Петропавловск
|₸444
|-5,5
|8,8
|Семей
|₸439
|-12,7
|9,2
|Талдыкорган
|₸524
|-6,4
|12,4
|Тараз
|₸433
|-9,4
|0,7
|Туркестан
|₸474
|-6,9
|11,0
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что указанные цены на яйца фиксировались на момент их приобретения в магазинах и гипермаркетах, а не были взяты "с потолка".
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как в Казахстане изменились цены на подсолнечное масло.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2158192-skolko-stoyat-kurinye-yayca-v-kazahstane/