Сколько стоят куриные яйца в Казахстане

В среднем по Казахстану десяток яиц первой категории стоит 496 тенге. Это на 8,3% меньше, чем было в начале 2024 года, но сразу на 8,6% больше прошлогодних цен. Подробности читайте на NUR.KZ.

За последний год социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, подешевели на 0,2%. Впрочем, даже такое скромное снижение затронуло не все продукты питания.

Например, исключением стали яйца первой категории. По состоянию на 3 сентября десяток яиц в среднем по Казахстану стоит 496 тенге. Это на 0,5% дороже, чем было в конце августа и сразу на 8,6% дороже, чем было год назад.

В годовом разрезе сильнее всего цены выросли в Алматы – на 17,5%. Следом идут Шымкент – плюс 15,9% и Жезказган – плюс 11,1%. Қонаев и Усть-Каменогорск оказались единственными городами в статистике, где за год сцены снизились – на 3,7% и 2,2% соответственно.

Интересно, что при этом текущие цены сразу на 8,3% ниже тех, что фиксировались в начале года. Такая картина наблюдается во всех крупных городах, кроме Шымкента и Астаны, где яйца с начала года подорожали на 8,2% и 1,8% соответственно.

В сентябре больше всего за десяток яиц придется заплатить как раз жителям Астаны – в среднем 606 тенге. Высокие цены также фиксируются в Алматы и Қонаеве – 571 тенге и 552 тенге соответственно. В Шымкенте десяток обойдется в 503 тенге в среднем.

Цены на куриные яйца 1 категории на 3 сентября 2024 года Регион Цена

за десяток Рост цен

с начала года Рост цен

за год Казахстан ₸496 -8,3 8,6 Астана ₸606 1,8 9,4 Алматы ₸571 -1,6 17,5 Шымкент ₸503 8,2 15,9 Актау ₸494 -22,1 10,8 Актобе ₸395 -20,0 7,9 Атырау ₸434 -21,7 11,0 Жезказган ₸471 -19,5 11,1 Кокшетау ₸446 -18,0 2,5 Караганда ₸435 -14,5 9,3 Қонаев ₸552 -3,8 -3,7 Костанай ₸468 -6,4 7,8 Кызылорда ₸430 -23,1 6,4 Уральск ₸428 -16,1 9,2 Усть-Каменогорск ₸478 -21,1 -2,2 Павлодар ₸470 -8,9 9,3 Петропавловск ₸444 -5,5 8,8 Семей ₸439 -12,7 9,2 Талдыкорган ₸524 -6,4 12,4 Тараз ₸433 -9,4 0,7 Туркестан ₸474 -6,9 11,0 По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что указанные цены на яйца фиксировались на момент их приобретения в магазинах и гипермаркетах, а не были взяты "с потолка".

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как в Казахстане изменились цены на подсолнечное масло.