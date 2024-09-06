Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько стоят куриные яйца в Казахстане

Опубликовано:

Яйца продаются в супермаркете
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среднем по Казахстану десяток яиц первой категории стоит 496 тенге. Это на 8,3% меньше, чем было в начале 2024 года, но сразу на 8,6% больше прошлогодних цен. Подробности читайте на NUR.KZ.

За последний год социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, подешевели на 0,2%. Впрочем, даже такое скромное снижение затронуло не все продукты питания.

Например, исключением стали яйца первой категории. По состоянию на 3 сентября десяток яиц в среднем по Казахстану стоит 496 тенге. Это на 0,5% дороже, чем было в конце августа и сразу на 8,6% дороже, чем было год назад.

В годовом разрезе сильнее всего цены выросли в Алматы – на 17,5%. Следом идут Шымкент – плюс 15,9% и Жезказган – плюс 11,1%. Қонаев и Усть-Каменогорск оказались единственными городами в статистике, где за год сцены снизились – на 3,7% и 2,2% соответственно.

Интересно, что при этом текущие цены сразу на 8,3% ниже тех, что фиксировались в начале года. Такая картина наблюдается во всех крупных городах, кроме Шымкента и Астаны, где яйца с начала года подорожали на 8,2% и 1,8% соответственно.

В сентябре больше всего за десяток яиц придется заплатить как раз жителям Астаны – в среднем 606 тенге. Высокие цены также фиксируются в Алматы и Қонаеве – 571 тенге и 552 тенге соответственно. В Шымкенте десяток обойдется в 503 тенге в среднем.

Цены на куриные яйца 1 категории на 3 сентября 2024 года
Регион Цена
за десяток		 Рост цен
с начала года		 Рост цен
за год
Казахстан ₸496 -8,3 8,6
Астана ₸606 1,8 9,4
Алматы ₸571 -1,6 17,5
Шымкент ₸503 8,2 15,9
Актау ₸494 -22,1 10,8
Актобе ₸395 -20,0 7,9
Атырау ₸434 -21,7 11,0
Жезказган ₸471 -19,5 11,1
Кокшетау ₸446 -18,0 2,5
Караганда ₸435 -14,5 9,3
Қонаев ₸552 -3,8 -3,7
Костанай ₸468 -6,4 7,8
Кызылорда ₸430 -23,1 6,4
Уральск ₸428 -16,1 9,2
Усть-Каменогорск ₸478 -21,1 -2,2
Павлодар ₸470 -8,9 9,3
Петропавловск ₸444 -5,5 8,8
Семей ₸439 -12,7 9,2
Талдыкорган ₸524 -6,4 12,4
Тараз ₸433 -9,4 0,7
Туркестан ₸474 -6,9 11,0
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что указанные цены на яйца фиксировались на момент их приобретения в магазинах и гипермаркетах, а не были взяты "с потолка".

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как в Казахстане изменились цены на подсолнечное масло.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2158192-skolko-stoyat-kurinye-yayca-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie