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Лечение зубов сильно подорожало в Казахстане

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Врач-стоматолог лечит зубы пациенту
Стоматолог. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане сильно подорожали стоматологические услуги. Особенно это касается удаления зубов – здесь ценники выросли сразу на 17,4% за год. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Сфера платных услуг в Казахстане постоянно испытывает рост цен. Так, например, по итогам августа сектор подорожал сразу на 13,6% за год. Для сравнения: продуктовая инфляция за этот же период составила лишь 5,5%.

Растут цены и в здравоохранении. Так, например, по данным портала EnergyProm, средняя стоимость стоматологических услуг в Казахстане за последний год выросла в среднем на 12,5%. Впрочем, все зависит от самой услуги:

  • удаление зубов под местным обезболиванием – подорожало сразу на 17,4%;
  • лечение кариеса – на 15,4%;
  • протезирование зубов – на 8,7%;
  • снятие зубных отложений – на 7,3%.
Рост цен на услуги зубных врачей в Казахстане
Рост цен на стоматлогические услуги в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

При этом также следует учитывать, что цены сильно отличаются в зависимости от региона. Сильнее всего услуги зубных врачей подорожали в Астане – сразу на 29,6%. Заметный рост цен также наблюдался в Карагандинской и Костанайской областях: на 23,8% и на 17,2% соответственно.

В Шымкенте цены на стоматологию за год выросли на 8,5%, а в Алматы – лишь на 3%. Отличилась только Западно-Казахстанская область, где за год цены в среднем не изменились.

Рост цен на стоматлогические услуги в регионах Казахстана
Рост цен на стоматлогические услуги в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом цен растет и общий объем оказанных стоматологами услуг – по итогам первой половины 2024 года он достиг 48,8 млрд тенге. Это сразу на 44,3% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, ранее казахстанцам хотели запретить использовать свои пенсионные накопления на оплату стоматологических услуг, однако от этой идеи в итоге отказались. Вместо этого был разработан механизм, который должен пресечь нецелевое использование средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159163-lechenie-zubov-silno-podorozhalo-v-kazahstane/

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