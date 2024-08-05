Сезонное подорожание арендного жилья началось в Казахстане

С конца июня и к началу августа арендное жилье в среднем по Казахстану подорожало сразу на 3,6%. Такой рост можно назвать сезонным. Где сильнее всего выросли цены, читайте в материале NUR.KZ.

В июне средняя стоимость арендного жилья в Казахстане, согласно официальной статистике, выросла всего на 0,3% за месяц – до 4 264 тенге за квадратный метр. Однако к началу августа был зафиксирован более серьезный рост цен.

Как отмечает портал Krisha.kz, с конца июня к началу августа средние цены на аренду жилой недвижимости выросли сразу на 3,6%. Подорожание связано с сезонным спросом, то есть с ежегодным приездом студентов и внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.

Сильнее всего аренда жилья подорожала в Уральске (на 10%), Астане, Алматы, Актау (по 7%), Актобе, Кокшетау и городе Қонаев (на 5%).

При этом небольшое снижение наблюдается в Павлодаре (минус 1%), Усть-Каменогорске (минус 1%) и Петропавловске (минус 5%).

Как изменились цены на аренду жилья, по данным портала Krisha.kz Город Август, тг/кв. м К июню, % К январю, % Алматы 5 556 7 –2 Астана 4 286 7 9 Актау 2 778 7 11 Актобе 2 857 5 8 Атырау 3 276 3 9 Караганда 3 333 5 8 Костанай 3 349 1 4 Павлодар 3 000 –1 2 Петропавловск 3 252 –5 26 Уральск 3 077 10 20 Усть-Каменогорск 2 941 –1 0 Шымкент 2 727 4 4 Кокшетау 3 077 5 5 Қонаев 3 750 5 –

Как считают эксперты, рост цен продолжится и в дальнейшем, поэтому, если кто-то планирует снять квартиру, лучше сделать это сейчас.

Стоит отметить, что подорожала аренда во всех сегментах. Так, например, если еще в июне за 1-комнатную квартиру в Астане просили в среднем 160 тыс. тенге, то теперь – 180 тыс. тенге. 2-комнатные квартиры подорожали с 230 тыс. до 250 тыс., а 3-комнатные – с 350 тыс. до 400 тыс. тенге.

В целом по однокомнатным квартирам наблюдается незначительное планомерное подорожание в некоторых городах (на 10-15 тыс. тенге к июньской цене).

Примечательно, что в Алматы средние цены на 1-комнатные квартиры почти не изменились – 200 тыс. тенге. Зато 2-комнатные подорожали до 300 тыс. тенге, а 3-комнатные – до 400 тыс. тенге.

Средние цены за аренду квартир, по данным портала Krisha.kz Город 1-комн. 2-комн. 3-комн. Алматы 200 000 300 000 400 000 Астана 180 000 250 000 400 000 Актау 130 000 150 000 200 000 Актобе 130 000 160 000 250 000 Атырау 150 000 200 000 250 000 Караганда 130 000 170 000 200 000 Костанай 135 000 175 000 205 000 Павлодар 120 000 150 000 180 000 Петропавловск 140 000 155 000 180 000 Уральск 130 000 170 000 200 000 Усть-Каменогорск 107 500 150 000 190 000 Шымкент 110 000 150 000 180 000 Кокшетау 130 000 160 000 180 000 Конаев 137 500 170 000 220 000

Стоит отметить, что рост цен может затронуть не только арендное жилье. Ранее эксперты сообщали о возможном подорожании квартир на вторичном и первичном рынках недвижимости.