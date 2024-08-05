Сезонное подорожание арендного жилья началось в Казахстане

С конца июня и к началу августа арендное жилье в среднем по Казахстану подорожало сразу на 3,6%. Такой рост можно назвать сезонным. Где сильнее всего выросли цены, читайте в материале NUR.KZ.
В июне средняя стоимость арендного жилья в Казахстане, согласно официальной статистике, выросла всего на 0,3% за месяц – до 4 264 тенге за квадратный метр. Однако к началу августа был зафиксирован более серьезный рост цен.
Как отмечает портал Krisha.kz, с конца июня к началу августа средние цены на аренду жилой недвижимости выросли сразу на 3,6%. Подорожание связано с сезонным спросом, то есть с ежегодным приездом студентов и внутренних мигрантов в крупные города Казахстана.
Сильнее всего аренда жилья подорожала в Уральске (на 10%), Астане, Алматы, Актау (по 7%), Актобе, Кокшетау и городе Қонаев (на 5%).
При этом небольшое снижение наблюдается в Павлодаре (минус 1%), Усть-Каменогорске (минус 1%) и Петропавловске (минус 5%).
|Как изменились цены на аренду жилья, по данным портала Krisha.kz
|Город
|Август, тг/кв. м
|К июню, %
|К январю, %
|Алматы
|5 556
|7
|–2
|Астана
|4 286
|7
|9
|Актау
|2 778
|7
|11
|Актобе
|2 857
|5
|8
|Атырау
|3 276
|3
|9
|Караганда
|3 333
|5
|8
|Костанай
|3 349
|1
|4
|Павлодар
|3 000
|–1
|2
|Петропавловск
|3 252
|–5
|26
|Уральск
|3 077
|10
|20
|Усть-Каменогорск
|2 941
|–1
|0
|Шымкент
|2 727
|4
|4
|Кокшетау
|3 077
|5
|5
|Қонаев
|3 750
|5
|–
Как считают эксперты, рост цен продолжится и в дальнейшем, поэтому, если кто-то планирует снять квартиру, лучше сделать это сейчас.
Стоит отметить, что подорожала аренда во всех сегментах. Так, например, если еще в июне за 1-комнатную квартиру в Астане просили в среднем 160 тыс. тенге, то теперь – 180 тыс. тенге. 2-комнатные квартиры подорожали с 230 тыс. до 250 тыс., а 3-комнатные – с 350 тыс. до 400 тыс. тенге.
В целом по однокомнатным квартирам наблюдается незначительное планомерное подорожание в некоторых городах (на 10-15 тыс. тенге к июньской цене).
Примечательно, что в Алматы средние цены на 1-комнатные квартиры почти не изменились – 200 тыс. тенге. Зато 2-комнатные подорожали до 300 тыс. тенге, а 3-комнатные – до 400 тыс. тенге.
|Средние цены за аренду квартир, по данным портала Krisha.kz
|Город
|1-комн.
|2-комн.
|3-комн.
|Алматы
|200 000
|300 000
|400 000
|Астана
|180 000
|250 000
|400 000
|Актау
|130 000
|150 000
|200 000
|Актобе
|130 000
|160 000
|250 000
|Атырау
|150 000
|200 000
|250 000
|Караганда
|130 000
|170 000
|200 000
|Костанай
|135 000
|175 000
|205 000
|Павлодар
|120 000
|150 000
|180 000
|Петропавловск
|140 000
|155 000
|180 000
|Уральск
|130 000
|170 000
|200 000
|Усть-Каменогорск
|107 500
|150 000
|190 000
|Шымкент
|110 000
|150 000
|180 000
|Кокшетау
|130 000
|160 000
|180 000
|Конаев
|137 500
|170 000
|220 000
Стоит отметить, что рост цен может затронуть не только арендное жилье. Ранее эксперты сообщали о возможном подорожании квартир на вторичном и первичном рынках недвижимости.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2144464-sezonnoe-podorozhanie-arendnogo-zhilya-nachalos-v-kazahstane/