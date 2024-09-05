Подсолнечное масло начало дорожать в Казахстане

Лишь за неделю подсолнечное масло в Казахстане подорожало на 1,6%. Сильнее всего цены выросли в Астане и Актау – более чем на 4%. Какие города также отметились приростом, узнали журналисты NUR.KZ.
Подсолнечное масло в Казахстане считается социально значимым продовольственным товаром, а это значит, что государство не позволяет ценам на него бесконтрольно расти.
Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю подсолнечное масло в среднем по Казахстану подорожало на 1,6%. По состоянию на 3 сентября средняя стоимость литра масла составляет 650 тенге.
Важно учитывать, что рост цен не происходит одинаково по всей стране. Так, например, сильнее всего за неделю масло подорожало в Астане – сразу на 5,6%. Следом идет Актау – плюс 4,2%, а Караганда замыкает тройку лидеров – плюс 3,7%.
В Алматы цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 3,5%, а в Шымкенте остались неизменными. Стоит отметить, что также за неделю цены не изменились в Актобе, Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Семее и Талдыкоргане.
Самое дорогое масло также продается в Астане – в среднем за 751 тенге за литр. Далее идет Атырау – 711 тенге, а на третьем месте расположился Алматы – 679 тенге в среднем за литр. В Шымкенте подсолнечное масло стоит 605 тенге, а самые низкие цены были зафиксированы в Кызылорде – всего 577 тенге за литр.
|Стоимость подсолнечного масла на 3 сентября 2024 года
|Регион
|Цена
за литр
|Рост цены
за неделю
|Рост цены
за год
|Казахстан
|₸650
|1,6%
|-14,7%
|Астана
|₸751
|5,6%
|-13,8%
|Алматы
|₸679
|3,5%
|-9,6%
|Шымкент
|₸605
|0,0%
|-6,8%
|Актау
|₸687
|4,2%
|-10,1%
|Актобе
|₸601
|0,0%
|-6,7%
|Атырау
|₸711
|0,0%
|-25,1%
|Жезказган
|₸658
|3,6%
|-21,9%
|Кокшетау
|₸669
|0,0%
|-10,8%
|Караганда
|₸615
|3,7%
|-12,9%
|Қонаев
|₸669
|2,3%
|-23,2%
|Костанай
|₸640
|0,0%
|-19,3%
|Кызылорда
|₸577
|0,7%
|-26,6%
|Уральск
|₸631
|0,0%
|-19,5%
|Усть-Каменогорск
|₸627
|0,0%
|-10,7%
|Павлодар
|₸629
|0,0%
|-12,6%
|Петропавловск
|₸669
|0,0%
|-9,3%
|Семей
|₸663
|0,0%
|-2,4%
|Талдыкорган
|₸648
|0,0%
|-15,5%
|Тараз
|₸640
|1,1%
|-14,7%
|Туркестан
|₸641
|1,1%
|-17,2%
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит отметить, что указанная стоимость продукта не берется "с потолка". Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку. Другими словами, указывается цена реально купленного товара в магазине или гипермаркете.
Напомним, цены на подсолнечное масло в Казахстане впервые за много лет снизились в июне 2023 года. С тех пор оно постепенно становилось дешевле и на текущий момент в среднем стоит сразу на 14,7% меньше, чем год назад.
Сильнее всего цены упали в Атырау и городе Қонаев – на 25,1% и 23,2% соответственно. Семей отметился самым незначительным снижением цен за год – всего на 2,4%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2157636-podsolnechnoe-maslo-nachalo-dorozhat-v-kazahstane/