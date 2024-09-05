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Подсолнечное масло начало дорожать в Казахстане

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Бутылка подсолнечного масла и деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лишь за неделю подсолнечное масло в Казахстане подорожало на 1,6%. Сильнее всего цены выросли в Астане и Актау – более чем на 4%. Какие города также отметились приростом, узнали журналисты NUR.KZ.

Подсолнечное масло в Казахстане считается социально значимым продовольственным товаром, а это значит, что государство не позволяет ценам на него бесконтрольно расти.

Между тем, согласно данным Бюро национальной статистики, за последнюю неделю подсолнечное масло в среднем по Казахстану подорожало на 1,6%. По состоянию на 3 сентября средняя стоимость литра масла составляет 650 тенге.

Важно учитывать, что рост цен не происходит одинаково по всей стране. Так, например, сильнее всего за неделю масло подорожало в Астане – сразу на 5,6%. Следом идет Актау – плюс 4,2%, а Караганда замыкает тройку лидеров – плюс 3,7%.

В Алматы цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 3,5%, а в Шымкенте остались неизменными. Стоит отметить, что также за неделю цены не изменились в Актобе, Атырау, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Семее и Талдыкоргане.

Самое дорогое масло также продается в Астане – в среднем за 751 тенге за литр. Далее идет Атырау – 711 тенге, а на третьем месте расположился Алматы – 679 тенге в среднем за литр. В Шымкенте подсолнечное масло стоит 605 тенге, а самые низкие цены были зафиксированы в Кызылорде – всего 577 тенге за литр.

Стоимость подсолнечного масла на 3 сентября 2024 года
Регион Цена
за литр		 Рост цены
за неделю		 Рост цены
за год
Казахстан ₸650 1,6% -14,7%
Астана ₸751 5,6% -13,8%
Алматы ₸679 3,5% -9,6%
Шымкент ₸605 0,0% -6,8%
Актау ₸687 4,2% -10,1%
Актобе ₸601 0,0% -6,7%
Атырау ₸711 0,0% -25,1%
Жезказган ₸658 3,6% -21,9%
Кокшетау ₸669 0,0% -10,8%
Караганда ₸615 3,7% -12,9%
Қонаев ₸669 2,3% -23,2%
Костанай ₸640 0,0% -19,3%
Кызылорда ₸577 0,7% -26,6%
Уральск ₸631 0,0% -19,5%
Усть-Каменогорск ₸627 0,0% -10,7%
Павлодар ₸629 0,0% -12,6%
Петропавловск ₸669 0,0% -9,3%
Семей ₸663 0,0% -2,4%
Талдыкорган ₸648 0,0% -15,5%
Тараз ₸640 1,1% -14,7%
Туркестан ₸641 1,1% -17,2%
По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что указанная стоимость продукта не берется "с потолка". Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку. Другими словами, указывается цена реально купленного товара в магазине или гипермаркете.

Напомним, цены на подсолнечное масло в Казахстане впервые за много лет снизились в июне 2023 года. С тех пор оно постепенно становилось дешевле и на текущий момент в среднем стоит сразу на 14,7% меньше, чем год назад.

Сильнее всего цены упали в Атырау и городе Қонаев – на 25,1% и 23,2% соответственно. Семей отметился самым незначительным снижением цен за год – всего на 2,4%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2157636-podsolnechnoe-maslo-nachalo-dorozhat-v-kazahstane/

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