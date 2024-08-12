Почему олимпийские медали 2024 года являются ценным финансовым активом, рассказали эксперты

Золотые медали, завоеванные спортсменами на Олимпиаде 2024 года, являются как никогда более ценными из-за резкого роста цен на металлы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Медали парижской олимпиады содержат шесть граммов золота, цена которого взлетела до рекордного уровня в середине июля благодаря покупкам центробанков, розничному интересу в Китае и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики США. Также в этом году резко выросла цена серебра.

Даже с поправкой на инфляцию стоимость олимпийских медалей 2024 года является самой высокой за всю историю. При этом олимпийцы выигрывают дважды, получая в копилку важное спортивное достижение, а также становясь держателями ценного актива.

На практике олимпийские чемпионы крайне редко переплавляют или продают свои медали. Вряд ли это сделают и призеры парижской олимпиады, поскольку их медали также содержат небольшой кусочек Эйфелевой башни.

Более прибыльными являются подарки, которые победители получают от правительств своих стран. Причем вознаграждения не ограничиваются недвижимостью и автомобилями. Спортсмены могут получить в качестве награды от государства освобождение от прохождения воинской службы или даже корову.

Так, Карлос Юло, первый мужчина-золотой медалист в истории Филиппин, получил в качестве награды квартиру и пожизненное право на бесплатную колоноскопию.