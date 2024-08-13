Сколько в среднем стоят дыни и арбузы в Казахстане

Дыни и арбузы – сезонные культуры, и цены на них могут сильно меняться от месяца к месяцу. Например, в июле килограмм дыни стоил 456 тенге, а в июле цена упала на 24,1%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Некоторые продовольственные товары на рынках Казахстана можно в обилии найти только в определенное время, как, например, бахчевые культуры: дыни и арбузы. Как правило, когда приходит "их сезон" – цены на них падают.

Примечательно, что Казахстан не только завозит из-за границы арбузы и дыни, но и активно их выращивает. Как отмечает портал EnergyProm, даже с учетом того, что площадь посевов в текущем году сократилась сразу на 8,9%, фермеры ожидают хороший урожай – существует даже вероятность, что всю продукцию им реализовать не удастся и какую-то часть придется пустить на корм скоту.

Следует отметить, что именно собственный урожай сильно влияет на среднюю стоимость в стране. Так, цены на дыни и арбузы в текущем году побили рекорды последних лет.

В июне килограмм арбуза в среднем стоил 259 тенге, а дыни – 456 тенге. Годом ранее средние цены составляли 186 и 374 тенге соответственно.

С приходом собственной продукции на рынок ситуация сразу же поменялась. Так, уже в июле средняя стоимость арбузов упала почти вдвое – до 135 тенге за килограмм, а дынь – на 24,1%, до 346 тенге.

Впрочем это все равно дороже, чем год назад, когда они в среднем стоили 114 и 300 тенге за килограмм соответственно.

Средние цены на арбузы и дыни. Инфографика: energyprom.kz

Между тем также стоит отметить, что многие продовольственные товары уже перестали стремительно дорожать, как это было в прошлые годы. Сейчас некоторые продукты питания даже стоят дешевле, чем год назад.