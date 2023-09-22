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Овощи сильно дешевеют в Казахстане

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Овощи и фрукты лежат на прилавке
Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сезон овощей сильно снизил цену на "витаминную корзину" – примерно на 6% за последний месяц. Какие продукты питания подешевели сильнее всего в Казахстане, рассказал портал EnergyProm.

Ранее мы рассказывали о том, что многие социально значимые продовольственные товары уже полтора месяца показывают снижение цен. Как оказалось, в Казахстане падает и стоимость многих овощей. В первую очередь это связано с сезонностью – новый урожай приходит на рынок и предложение перекрывает спрос.

По итогам августа текущего года овощи, по данным аналитиков, успели подешеветь сразу на 6,1% в месячной динамике.

Сильнее всего снизились цены на репчатый лук (на 22,5%), помидоры (на 12,9%) и огурцы (на 4,7%). За это же время картофель стал дешевле на 4%. При этом немного подорожали морковь (на 1,7%) и свекла (на 3,7%). Исключением среди сезонных овощей стала белокочанная капуста, которая за месяц подорожала сразу на 14,3%.

Средняя стоимость 1 килограмма овощей в августе была следующей:

  • белокачанная капуста – 169 тенге;
  • свекла – 257 тенге;
  • морковь – 196 тенге;
  • картофель – 170 тенге;
  • огурцы – 394 тенге;
  • помидоры – 475 тенге;
  • репчатый лук – 147 тенге.
Изменение цен на овощи в Казахстане
Изменение цен на овощи в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что текущее снижение стоимости не смогло "перебить" прошлогоднее подорожание. В целом овощи сейчас все равно стоят дороже, чем в прошлом году – в среднем на 12,3%.

Самый сильный годовой рост цен зафиксирован в области Ұлытау – сразу на 32,7%. Следом идут Шымкент и Жамбылская область – 28,1% и 26,5% соответственно. Наименьшим годовым ростом отметилась Карагандинская область – 1,2%.

При этом в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях сезонные овощи стоят дешевле, чем год назад – на 8,1% и 2,5% соответственно.

Изменение цен на овощи в Казахстане
Изменение цен на овощи в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее стало известно, сколько денег тратят казахстанцы на продукты питания. Например, только на овощи расходы среднестатистического жителя страны во втором квартале 2023 года составили 10,1 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037716-ovoschi-silno-desheveyut-v-kazahstane/

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