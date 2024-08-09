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Повысят ли базовую ставку из-за роста цен в Казахстане, рассказали аналитики

Опубликовано:

Монеты тенге на фоне доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июле инфляция в Казахстане выросла. Эксперты не прогнозируют ускорения роста цен в стране, но считают, что Нацбанку придется сохранить жесткую монетарную политику. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам июля впервые за полтора года в Казахстане вырос показатель годовой инфляции – с 8,4% до 8,6%. Ранее мы подробно рассказывали о том, какие позиции повлияли на это сильнее всего.

Однако, как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), ускорение темпов роста цен на товары и услуги в целом не повлияло на инфляционные ожидания экспертов на год вперед. Они остались такими же, как и месяцем ранее 8,1%.

Однако ускорение инфляции по итогу может прервать процесс смягчения Национальным банком РК денежно-кредитной политики в стране. Напомним, в июле базовая ставка была снижена до 14,25%. Как считают эксперты, чтобы не ускорить рост цен дальше, 29 августа Нацбанк сохранит ставку на этом же уровне.

Прогнозы экспертов по поводу курса тенге, инфляции и базовой ставки в Казахстане
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Примечательно, что прогнозы экспертов по поводу курса тенге оказались более противоречивыми.

С учетом предстоящего августовского налогового периода и продаж валюты из Нацфонда краткосрочные ожидания экспертов улучшились – к началу сентября курс может установиться на уровне 472,4 тенге за доллар, против 473,5 тенге месяцем ранее.

А вот в долгосрочной перспективе ожидается ослабление тенге на 1,8% от текущих значений, то есть до 484,5 тенге за доллар. Все из-за снижения цен на нефть.

Прогнозы экспертов по поводу курса тенге и инфляции в Казахстане
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, важно учитывать тот факт, что данная информация не является руководством для инвестиционной деятельности. Она отражает субъективное мнение активных участников рынка, и ее главная задача – рассказать казахстанцам о происходящих экономических процессах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146818-povysyat-li-bazovuyu-stavku-iz-za-rosta-cen-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/

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