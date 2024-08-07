Тенге вновь укрепился к доллару на бирже

По итогам дневных торгов сегодня, 7 августа, на Казахстанской фондовой бирже курс доллара опустился на 3,35 тенге, составив 475,62 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 475,62 тенге, снизившись на 3,35 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 474,25-475,90 тенге, продажа – 477,80-478,50 тенге;

: покупка – 474,25-475,90 тенге, продажа – 477,80-478,50 тенге; в Астане: покупка – 474,25-474,50 тенге, продажа – 478,25-478,50 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: в Алматы:

в Алматы : покупка – 475,5-476,3 тенге, продажа – 477-480 тенге;

: покупка – 475,5-476,3 тенге, продажа – 477-480 тенге; в Астане: покупка – 475 тенге, продажа – 479 тенге.

При этом двумя днями ранее, 5 августа, по итогам дневных торгов курс доллара повышался на 2,55 тенге.

В тот же день сообщалось, что в Казахстане значительно подорожали американская валюта и евро - в обменниках приобрести доллар и евро можно было в среднем по 477 тенге и 523 тенге соответственно.