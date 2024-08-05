Курс евро в обменниках Казахстана значительно вырос

В Казахстане значительно подорожали американская валюта и евро - на вечер 5 августа в обменниках приобрести доллар и евро можно в среднем по 477 тенге и 523 тенге соответственно, передает NUR.KZ.

Согласно информации на сайте Казахстанской фондовой биржи, официальный курс доллара составляет 477,60 тенге за единицу - на такой отметке завершились вечерние торги. При этом за сутки доллар прибавил в цене 3 тенге.

Евро, согласно информации на сайте Казахстанской фондовой биржи, составил 523,33 тенге, подорожав на 2,58 тенге.

Однако согласно информации на портале Kurs.kz, в обменниках доллар и евро стоят гораздо дороже.

Так, в Алматы пункты обмена валюты покупают доллары по 477,5 - 478,3 тенге, а продают - по 479 - 480,5 тенге за единицу.

В Астане продать доллары можно по 479-480 тенге, а купить - по 475-476 тенге за единицу.

Обменники Шымкента покупают доллары по 475-479 тенге за евро, а продают - по 480-481 тенге за единицу.

В Алматы пункты обмена валюты покупают евро по 517-522 тенге, а продают по 523-527 тенге за единицу.

В столице евро покупают по 517-518 тенге, а продают по 522-523 тенге за единицу.

При этом в Шымкенте евро можно купить по 514-519 тенге за единицу, а продать - за 520-525 за единицу.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 476,70- 478,10 тенге, продажа - 480-481 тенге;

в Астане: покупка - 476,70 - 477 тенге, продажа - 480,70-481 тенге;

в Шымкенте: покупка - 476,70-477 тенге, продажа - 480,70-481 тенге.

В казахстанских банках второго уровня евро торгуют по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 519-522,37 тенге, продажа - 524- 528,87 тенге;

в Астане: покупка - 520-522,37 тенге, продажа - 527- 528,87 тенге;

в Шымкенте: покупка - 520-522,37 тенге, продажа - 527-528,87 тенге.

Напомним, накануне евро можно было купить в Алматы за 512-515 тенге, а продажа - 518,50 тенге, в Астане - купить за 512,50 тенге, а продать - за 519,50 тенге.