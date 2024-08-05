Почти на 3 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

По итогам дневных торгов сегодня, 5 августа, на Казахстанской фондовой бирже курс доллара повысился на 2,55 тенге, составив 477,15 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 477,15 тенге, увеличившись на 2,55 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475,10 - 476,50 тенге, продажа – 478 - 480,50 тенге;

в Астане: покупка – 475,10 - 476,50 тенге, продажа – 479,10 - 480,50 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475 - 477 тенге, продажа – 477,7 - 478,5 тенге;

в Астане: покупка – 475 - 475,5 тенге, продажа – 479 - 480 тенге.