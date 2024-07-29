Доллар в Казахстане снова подешевел

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 29 июля, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара снизился на 1,21 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 473,29 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подешевела на 1,21 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,50-473,50 тенге, продажа – 474,50-476 тенге;

покупка – 470,50-473,50 тенге, продажа – 474,50-476 тенге; в Астане: покупка – 471,50-472 тенге, продажа – 476-476,50 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472,9-473,8 тенге, продажа – 474,3-475 тенге;

покупка – 472,9-473,8 тенге, продажа – 474,3-475 тенге; в Астане: покупка – 471 тенге, продажа – 476 тенге.

Неделей ранее, 22 июля, доллар ослаб сразу на 5 тенге после торгов. Позже эксперты объяснили причину укрепления национальной валюты Казахстана тенге по отношению к американскому доллару.

По данным экспертов, укреплению тенге поспособствовала покупка акций "Казатомпрома" на средства из Национального фонда на 970 миллионов долларов.