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Тысячи казахстанцев лишились места в очереди на жилье

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Детская площадка расположена во дворе жилого комплекса
Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В очереди на жилье находится 650 000 казахстанцев, однако почти половину из них могут исключить из списка. А 30 000 уже потеряли свои места. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема с доступностью жилья. Не каждая семья может позволить себе приобрести квартиру, даже с использованием ипотечного кредита. Поэтому в стране некоторые категории граждан имеют право на получение жилья от государства, но оно предоставляется в порядке очереди.

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, в текущем году в очереди на жилье числится порядка 650 000 казахстанцев, из которых 255 140 человек принадлежит к социально уязвимым слоям населения (СУСН).

Однако, как отметили в ведомстве, ежегодная инвентаризация очередников показала, что в Казахстане около 300 000 человек могут исключить из списков.

Причин, по которым могут снять с очереди, достаточно много, однако чаще всего они такие:

  • наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости;
  • несоответствие данных по членам семьи очередника;
  • несоответствие социального статуса;
  • несоответствие статуса государственного служащего.

Снимают с очереди не сразу. Если выявляются несоответствия, сначала гражданам приходит SMS-сообщение, в котором сообщают о необходимости обновления персональных данных.

В результате принятых мер граждане активно начали посещать акиматы по месту жительства для актуализации данных, однако в итоге было принято решение исключить из числа очередников 34 000 граждан. С мая по сегодняшний день снято с очереди 17 000 граждан.

Чтобы попасть в очередь на жилье в Казахстане и не потерять место, нужно быть гражданином страны и входить в определенную категорию: госслужащие, многодетные матери, представители СУСН и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2141379-tysyachi-kazahstancev-lishilis-mesta-v-ocheredi-na-zhile/

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