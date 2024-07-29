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Сколько казахстанцев может переехать на север и получить деньги от государства

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Деньги в трудовой книжке
Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За полгода почти 5 тыс. казахстанцев переехали в трудодефицитные регионы страны и за это получили выплаты от государства. Всего в планах переселить почти 10 тыс. граждан. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Сложности могут возникать не только у граждан, которые ищут работу, но и у работодателей с поиском работников. Например, в южных регионах Казахстана достаточно сложно трудоустроиться, а северные области остро нуждаются в рабочих руках.

Всего в стране трудодефицитными считаются восемь регионов: Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

Чтобы обеспечить их рабочей силой, в Казахстане действует программа добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, то есть с юга на север страны. Всем, кто решил переехать, будет оказана поддержка.

Как напоминают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

  1. субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП (по 258 440 тенге в 2024 году) на главу и каждого члена семьи;
  2. ежемесячное субсидирование на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев – от 15 до 30 МРП (от 55 380 до 110 760 тенге) в зависимости от количества человек в семье и населенного пункта;
  3. направление на краткосрочное профессиональное обучение;
  4. содействие в трудоустройстве или развитии бизнеса;
  5. выдача сертификатов экономической мобильности – материальная помощь в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным программам.

Также в ведомстве отметили, что за первую половину 2024 года возможностью переехать в трудодефицитные регионы воспользовались 4 869 человек: 1 891 кандас и 2 978 переселенцев. Всего же до конца 2024 года планируется переселить порядка 9 483 человека.

Больше всего людей переехало в Павлодарскую область – 2 036 человек. Следом идут Северо-Казахстанская и Костанайская области – 1 163 и 540 человек соответственно. В Восточно-Казахстанскую область переехало 402 человека, в область Абай – 362 человека, в Акмолинскую и Карагандинскую области – 285 и 43 человека соответственно, а в область Ұлытау – лишь 38 человек.

Напомним, в Казахстане также можно безвозмездно получить от государства почти 1,5 млн тенге на развитие своего бизнеса. Подробности можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2141358-skolko-kazahstancev-mozhet-pereehat-na-sever-i-poluchit-dengi-ot-gosudarstva/

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