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Цены на билеты в кино снова выросли в Казахстане

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Кинотеатр
Кинотеатр. Иллюстративное фото: pixabay.com

Посмотреть новый фильм в кинотеатре казахстанцам обходится все дороже. А вместе с ростом цен увеличиваются и затраты казахстанцев. О том, что происходит в сфере кино, рассказали аналитики Finprom.

Всего за первый квартал 2023 года казахстанцы оставили в отечественных кинотеатрах порядка 10,1 млрд тенге. Это сразу на 70,9% больше в деньгах, чем было в аналогичном периоде 2022 года – тогда объем услуг составил 5,9 млрд тенге.

Если рассматривать всю сферу производства кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений, то общий объем предоставленных услуг составил 19,9 млрд тенге – это на 75,3% больше прошлогоднего показателя.

Услуги в сферах кино, телевидения, музыки и звукозаписи.
Сфера кино, телевидения, музыки и звукозаписи. Инфографика: finprom.kz

Одним из факторов такого роста может быть подорожание услуг. Стоит отметить, что рост цен в сфере деятельности по показу кинофильмов фиксировался и раньше. Так, например, в марте он составил 12,3%. Продолжается он и сейчас.

По данным аналитиков, услуги кинотеатров по итогам июня 2023 года подорожали сразу на 14,1% за год. Это один из самых высоких показателей за все время – выше он был только в апреле 2023 года (14,7%).

В региональном разрезе самый высокий рост цен наблюдался в Акмолинской области – сразу на 66,7% за год. На втором месте расположилась Восточно-Казахстанская область – на 32,9%, а на третьем месте оказалась Кызылординская – на 29,1%. Также отметилась сильным ростом цен Абайская область – 25% за год.

В Алматы цены на билеты в кино выросли на 13,4%, в Астане – на 8,2%. Самый низкий рост цен был зафиксирован в Атырауской области – на 2,2%. В Карагандинской области цены не изменились, а в Шымкенте, наоборот, уменьшились на 2,8%.

Рост цен в кинотетарах Казахстана.
Рост цен в кинотеатрах. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что сфера кино оказалась не единственной в Казахстане, где фиксируется рост цен. Подорожание затронуло в целом сектор досуга, и это сказалось на затратах казахстанцев. Так, ранее мы рассказывали о том, на какие именно развлечения больше всего денег тратят жители страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030161-tseny-na-bilety-v-kino-snova-vyrosli-v-kazahstane/

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