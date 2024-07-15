Тенге вновь укрепился к доллару на бирже

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 15 июля, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара опустился почти на 2,2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 472,49 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подешевела на 2,17 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,10-472,50 тенге, продажа – 474,30-475,10 тенге;

покупка – 470,10-472,50 тенге, продажа – 474,30-475,10 тенге; в Астане: покупка – 470,10-471 тенге, продажа – 475-475,10 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472-473,2 тенге, продажа – 473,7-475 тенге;

покупка – 472-473,2 тенге, продажа – 473,7-475 тенге; в Астане: покупка – 469-471 тенге, продажа – 474-475 тенге.

При этом напомним, что 9 июля курс доллара превысил 480 тенге на бирже в Казахстане. Доллар тогда вырос на 3,94 тенге. Тем не менее сейчас аналитики считают, что дальнейшего падения тенге в Казахстане не будет.