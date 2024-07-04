На сколько подешевели основные продукты питания в Казахстане

Социально значимые продовольственные товары в Казахстане с начала года в среднем подешевели на 0,1%, а за год – на 0,9%. О ценах на основные продукты питания читайте на NUR.KZ.

В мае в стране была зафиксирована продовольственная дефляция, то есть снижение цен, а не их рост. В июне серьезных скачков не предвиделось – месячного роста цен просто не было.

При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары, куда входят 19 наименований, за неделю, с 25 июня по 2 июля, успели подорожать в среднем на 0,1%. Интересно, что весь прирост пришелся на первые дни текущего месяца.

Тем не менее на текущий момент основные продукты питания в среднем стоят дешевле, чем в начале года, правда, лишь на 0,1%.

За шесть месяцев сильно подешевела белокочанная капуста – на 27,1%, гречневая крупа – на 26,8%, подсолнечное масло – на 14,5% и яйца первой категории – на 7%. Снижение было зафиксировано и на муку первого сорта – на 2,6%.

Одновременно с этим с начала года сильно подорожал картофель – сразу на 36%. Заметный прирост зафиксирован на морковь и репчатый лук – на 18,6% и 11,6% соответственно.

Изменение цен за полгода. Источник: Бюро национальной статистики

Несмотря на сильное подорожание некоторых продуктов, цены на них все еще ниже тех, что были год назад. Например, репчатый лук стоит сразу на 38,5% дешевле, а сахарный песок, хоть за последние полгода подорожал сразу на 4,1%, в годовом разрезе стоит на 5,5% дешевле.

За год также подешевели гречневая крупа (на 35%), подсолнечное масло (на 22%), белокочанная капуста (на 20%) и пшеничная мука первого сорта (на 0,2%).

При этом сильный рост цен за год был зафиксирован на яйца первой категории (на 11,5%), рис (на 10,7%) и сливочное несоленое масло (на 10,1%).

Изменение цен за год. Источник: Бюро национальной статистики

В целом же по состоянию на 2 июля текущего года в Казахстане установлены следующие средние цены:

гречневая крупа – 231 тенге за килограмм;

за килограмм; рис – 486 тенге ;

; подсолнечное масло – 624 за литр;

за литр; сливочное масло – 4 094 за килограмм;

за килограмм; репчатый лук – 118 тенге ;

; картофель – 185 тенге ;

; белокочанная капуста – 108 тенге ;

; сахарный песок – 418 тенге ;

; яйца первой категории – 503 тенге за десяток.

Следует учитывать, что указанные цены являются средними показателями с учетом всех регионов. В каждом городе стоимость одних и тех же продуктов может сильно отличаться.