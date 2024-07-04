На сколько подешевели основные продукты питания в Казахстане

Социально значимые продовольственные товары в Казахстане с начала года в среднем подешевели на 0,1%, а за год – на 0,9%. О ценах на основные продукты питания читайте на NUR.KZ.
В мае в стране была зафиксирована продовольственная дефляция, то есть снижение цен, а не их рост. В июне серьезных скачков не предвиделось – месячного роста цен просто не было.
При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, социально значимые продовольственные товары, куда входят 19 наименований, за неделю, с 25 июня по 2 июля, успели подорожать в среднем на 0,1%. Интересно, что весь прирост пришелся на первые дни текущего месяца.
Тем не менее на текущий момент основные продукты питания в среднем стоят дешевле, чем в начале года, правда, лишь на 0,1%.
За шесть месяцев сильно подешевела белокочанная капуста – на 27,1%, гречневая крупа – на 26,8%, подсолнечное масло – на 14,5% и яйца первой категории – на 7%. Снижение было зафиксировано и на муку первого сорта – на 2,6%.
Одновременно с этим с начала года сильно подорожал картофель – сразу на 36%. Заметный прирост зафиксирован на морковь и репчатый лук – на 18,6% и 11,6% соответственно.
Несмотря на сильное подорожание некоторых продуктов, цены на них все еще ниже тех, что были год назад. Например, репчатый лук стоит сразу на 38,5% дешевле, а сахарный песок, хоть за последние полгода подорожал сразу на 4,1%, в годовом разрезе стоит на 5,5% дешевле.
За год также подешевели гречневая крупа (на 35%), подсолнечное масло (на 22%), белокочанная капуста (на 20%) и пшеничная мука первого сорта (на 0,2%).
При этом сильный рост цен за год был зафиксирован на яйца первой категории (на 11,5%), рис (на 10,7%) и сливочное несоленое масло (на 10,1%).
В целом же по состоянию на 2 июля текущего года в Казахстане установлены следующие средние цены:
- гречневая крупа – 231 тенге за килограмм;
- рис – 486 тенге;
- подсолнечное масло – 624 за литр;
- сливочное масло – 4 094 за килограмм;
- репчатый лук – 118 тенге;
- картофель – 185 тенге;
- белокочанная капуста – 108 тенге;
- сахарный песок – 418 тенге;
- яйца первой категории – 503 тенге за десяток.
Следует учитывать, что указанные цены являются средними показателями с учетом всех регионов. В каждом городе стоимость одних и тех же продуктов может сильно отличаться.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2129001-na-skolko-podesheveli-osnovnye-produkty-pitaniya-v-kazahstane/