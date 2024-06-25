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Закредитованность казахстанцев оценили международные эксперты

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Калькулятор, очки и ручка лежат на кредитном отчете
Кредитный отчет. Иллюстративное фото: danielfela/Getty Images

25 июня финансовый регулятор представил результаты Программы оценки финансового сектора (FSAP) Казахстана. Какие выводы были сделаны в сфере кредитования населения, читайте в материале NUR.KZ.

Программа оценки финансового сектора (FSAP) Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком является всеобъемлющим и углубленным анализом финансового сектора страны в рамках двух основных направлений:

  • оценки стабильности и надежности финансового сектора;
  • оценки его потенциального вклада в рост и развитие экономики страны.

24 июня Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финрегулятор) представило итоги FSAP за 2023 год. Среди данных исследования также отмечался вопрос о секторе кредитования населения.

"Плохие" кредиты сокращаются

Согласно результатам FSAP, по итогам 2023 года доля проблемных кредитов (с частыми просрочками) снизилась до исторического минимума и достигла 3%. А доля займов стадии 3 (с просрочкой более 90 дней и риском невозврата) снизилась с 13,9% в 2020 году до 6% в 2023 году.

Это может указывать на улучшения в секторе кредитования населения.

В то же время среди предложений международных экспертов в рамках FSAP были отмечены:

  • введение расширенного определения неработающих кредитов (NPL);
  • установление требований к сроку списания таких долгов.

Как отметили в АРРФР, выполнение данных рекомендаций запланировано до конца текущего года.

При этом уже исполнена рекомендация по введению максимальной суммы потребительского займа. Это было сделано в рамках принятого закона по минимизации рисков при выдаче кредитов.

Таким образом, оценка экспертов МВФ и Всемирного банка указывает на улучшения в сфере кредитования населения и снижение доли проблемных займов в Казахстане.

Ранее аналитики отмечали, что в Казахстане нет излишней закредитованности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2123343-zakreditovannost-kazahstancev-ocenili-mezhdunarodnye-eksperty/

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