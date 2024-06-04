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Почти 1 трлн тенге проблемных кредитов "накопили" казахстанцы

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общая сумма выданных населению кредитов достигла 17,8 трлн тенге. При этом объем просрочек сроком более 90 дней вырос до 859 млрд тенге. Оказались ли "в минусе" банки, узнайте в материале NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане действует 21 банк второго уровня. По состоянию на 1 мая, как сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, их активы составили 52,4 трлн тенге – это на 1%, или на 514 млрд тенге, меньше, чем было месяцем ранее.

Впрочем, это не значит, что финансовая стабильность банков пострадала: объем их высоколиквидных активов на 1 мая составил 15,4 трлн тенге – эта сумма позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Так, по итогам апреля общая сумма кредитов, которые выдали казахстанские банки, достигла 29,1 трлн тенге. Из них:

  • кредиты бизнесу – 11,4 трлн тенге;
  • кредиты населению – 17,8 трлн тенге.

Примечательно, что общая сумма займов рядовым жителям за месяц выросла на 1,2%, а с начала года – сразу на 6,4%. В основном рост зафиксирован за счет выдачи потребительских займов и ипотек: первые увеличились на 1,4%, до 11,1 трлн тенге, а вторые – на 0,6%, до 5,5 трлн тенге.

Стоит отметить, что в Казахстане увеличилось не только количество выданных займов, но и сумма просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+). Так, по состоянию на 1 мая доля проблемных займов составила 3,1% от ссудного портфеля, или сразу 959 млрд тенге – в начале года было лишь 864 млрд тенге.

Поэтому аналитики называли ситуацию с кредитами в Казахстане критичной: каждый пятый заемщик оказался на просрочке.

Однако это не значит, что банки действительно ушли "в минус" из-за неплатежеспособных заемщиков. В реальности чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 777 млрд тенге, что на 11,8% больше, чем было в соответствующем периоде 2023 года.

Напомним, в апреле текущего года среднерыночная ставка по выданным кредитам в тенге для населения составила 20,8% годовых. Этот показатель является максимальным за последние несколько лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2111742-pochti-1-trln-tenge-problemnyh-kreditov-nakopili-kazahstancy/

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