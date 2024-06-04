Почти 1 трлн тенге проблемных кредитов "накопили" казахстанцы

Общая сумма выданных населению кредитов достигла 17,8 трлн тенге. При этом объем просрочек сроком более 90 дней вырос до 859 млрд тенге. Оказались ли "в минусе" банки, узнайте в материале NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане действует 21 банк второго уровня. По состоянию на 1 мая, как сообщило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, их активы составили 52,4 трлн тенге – это на 1%, или на 514 млрд тенге, меньше, чем было месяцем ранее.

Впрочем, это не значит, что финансовая стабильность банков пострадала: объем их высоколиквидных активов на 1 мая составил 15,4 трлн тенге – эта сумма позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Так, по итогам апреля общая сумма кредитов, которые выдали казахстанские банки, достигла 29,1 трлн тенге. Из них:

кредиты бизнесу – 11,4 трлн тенге;

кредиты населению – 17,8 трлн тенге.

Примечательно, что общая сумма займов рядовым жителям за месяц выросла на 1,2%, а с начала года – сразу на 6,4%. В основном рост зафиксирован за счет выдачи потребительских займов и ипотек: первые увеличились на 1,4%, до 11,1 трлн тенге, а вторые – на 0,6%, до 5,5 трлн тенге.

Стоит отметить, что в Казахстане увеличилось не только количество выданных займов, но и сумма просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+). Так, по состоянию на 1 мая доля проблемных займов составила 3,1% от ссудного портфеля, или сразу 959 млрд тенге – в начале года было лишь 864 млрд тенге.

Поэтому аналитики называли ситуацию с кредитами в Казахстане критичной: каждый пятый заемщик оказался на просрочке.

Однако это не значит, что банки действительно ушли "в минус" из-за неплатежеспособных заемщиков. В реальности чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 777 млрд тенге, что на 11,8% больше, чем было в соответствующем периоде 2023 года.

Напомним, в апреле текущего года среднерыночная ставка по выданным кредитам в тенге для населения составила 20,8% годовых. Этот показатель является максимальным за последние несколько лет.