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Каждый пятый на просрочке: критичной считают аналитики ситуацию с кредитами в Казахстане

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Кошелек с долларом внутри
Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

Доля просрочек по всем потребительским займам по данным финрегулятора оказалась в три раза выше статданных. При этом почти каждый пятый заемщик стал должником. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Зампред финрегулятора Олжас Кизатов сообщил, что на 1 апреля 2024 года объем потребительских займов в Казахстане составил 14,2 трлн тенге, оформленных 8,4 млн человек.
  • Аналитики Tengenomika отметили несоответствие официальных данных по кредитам: доля просроченных кредитов свыше 90 дней составляет 11,3%, что в три раза выше ранее опубликованных данных БВУ.
  • Аналитики предполагают, что резкое увеличение просроченных займов может быть связано с отсутствием актуальных данных по микрофинансовым организациям, что указывает на возможные неоплачиваемые займы среди их заемщиков.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Потребительские займы – это кредиты, которые казахстанцы оформляют для покупки различной техники, имущества. К ним также относятся рассрочки и микрокредиты.

23 мая зампред финрегулятора Олжас Кизатов сообщил о том, что на апрель 2024 года общий размер потребительских займов составил 14,2 трлн тенге. При этом их оформили 8,4 млн человек.

Из них доля просроченных кредитов свыше 90 дней (NPL 90+) составила в сумме около 1,6 трлн тенге, или 11,3%. А таких должников, оказавшихся практически в дефолте, оказалось 1,5 млн человек, или 17,9% от общего числа заемщиков.

Однако, как отмечают аналитики Telegram-канал Tengenomika, ранее статданные по кредитам в банках были в разы меньше. При этом официально некоторые данные не публиковались.

Данные не сходятся

Как ранее сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), за март текущего года кредиты населению от банков второго уровня выросли на 1,7%, или до 17,5 трлн тенге (с начала 2024 года – на 5,1%).

В их структуре объемы ипотечных займов увеличились на 0,7% (до 5,4 трлн тенге), а потребительские кредиты – на 2,1% (до 10,9 трлн тенге).

Мужчина ищет информацию
Человек с увеличительным стеклом и ноутбуком. Иллюстративное фото: Freepik.com

"Кроме того, в портфеле физлиц уровень займов NPL 90+ составил 3,7% или 650 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 3,4%, или 575 млрд тенге). Но информация по NPL 90+ в потребзаймах не раскрывается", – отмечают аналитики.

Другими словами, статистические данные по БВУ оказались ниже тех, что были озвучены зампреда АРРФР. И получается, что есть разница в доле неоплачиваемых долгов по потребительским кредитам, но не понятно, на какие потребзаймы она приходится.

Ситуация настораживает

Аналитики отмечают, что АРРФР в ежемесячном обзоре финансового рынка перестало публиковать оперативные данные по микрофинансовым организациям (МФО). Поэтому нет актуальных данных о состоянии их ссудного портфеля.

"Крайние данные доступны лишь на 1 января 2024 года, откуда известно, что займы физлицам составили 1,3 трлн тенге, где уровень NPL 90+ составлял 6,6%, или всего 86 млрд тенге.

Кстати, интересно, что АРРФР за 4 квартал 2023 года по МФО выявило почти 12 нарушений, в числе которых непредставление сведений в госкредитное бюро, предоставление недостоверной отчетности, несоблюдение пруденциальных нормативов, представление недостоверной регуляторной финансовой отчетности", – указывается в Tengenomika.

Смартфон лежит на деньгах
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом отчет финрегулятора о надзорном стресс-тестировании банковского сектора в 2023 году указывает, что еще по состоянию на 1 января 2023 года доля "стадии 3" в портфеле беззалоговых потребительских займов и автокредитов составляла 9,7%.

А эти займы на "стадии 3" отражают реализацию кредитного риска (включая дефолта просрочек свыше 90 дней) и включают более широкие признаки. Поэтому аналитики отмечают, что их считают более объективным показателем качества портфеля.

"Получается, NPL 90+ по займам физлиц (куда входят и потребы) каким-то образом резко скакнул с примерных 3,7% по данным БВУ (где портфель 17,5 трлн тенге) до 11,3% по всем потребзаймам казахстанцев (которых 14,2 трлн тенге)", – указывают аналитики.

При этом данные по кредитным портфелям МФО не публиковались. Получается, что такой резко возросший показатель может означать наличие большого объема неоплачиваемых потребзаймов среди заемщиков МФО.

"Реальную ситуацию с обслуживанием потребительских займов в Казахстане можно оценить как критичную....

Другими словами, по всей экономике, которая включает в себя не только банковский сектор, но и другие финансовые организации (прим. МФО), коллекторские агентства и прочие, на просрочку по своим кредитам в потребительском сегменте в 14,2 трлн тенге, вышли займы на 1,6 трлн тенге.

Это почти каждый пятый заемщик потребительских займов. То есть, получается негативная тенденция, которая может продолжиться и перейти на экспоненциальный рост в случае отсутствия мер со стороны регулятора", – считают в Tengenomika.

Ранее мы рассказывали, почему долг может остаться даже после изъятия залога банком в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2106231-kazhdyy-pyatyy-na-prosrochke-kritichnoy-schitayut-analitiki-situaciyu-s-kreditami-v-kazahstane/

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