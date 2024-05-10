Резкого роста курса доллара не будет, считают эксперты

По итогам апреля тенге заметно укрепился к доллару. Эксперты считают, что в дальнейшем казахстанская валюта ослабнет, но не сильно. С экономическими прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

По итогам апреля тенге заметно укрепился к доллару (на 1,1% за месяц). Однако усиление казахстанской валюты на этом не остановилось. На текущий момент доллар стоит меньше 440 тенге.

Такое поведение тенге заставило финансовых экспертом в некоторой степени скорректировать свои прогнозы. Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, которая провела опрос среди профессиональных участников финрынка, улучшение профицита торгового баланса и продажи инвалюты из Национального фонда поддержат курс тенге в июне.

Так, если в прошлом прогнозе эксперты предполагали укрепление курса доллара до 451,9 тенге, то теперь ожидают более плавное снижение – до 447,4 тенге к началу июня. Таким образом, можно предположить, что тенге сохранит большую часть отыгранных потерь.

Что касается экономической ситуации на ближайшие 12 месяцев, то ожидается, что доллар может подорожать до 470,3 тенге. Ранее прогнозировался курс до 477,2 тенге за доллар. Более позитивные ожидания связаны с увеличением добычи нефти в Казахстане.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Также ожидается, что через 12 месяцев инфляция в стране составит порядка 8,6%. Примечательно, что в апреле месячный рост цен замедлился до 0,6% (против 1,2% в среднем за последние 4 года).

На этом фоне некоторые эксперты ожидают, что Национальный банк РК снова снизит базовую ставку до 14,25%. Впрочем, порядка 50% опрошенных считают, что в мае она останется на прежнем уровне. При этом через год ставка может составить 12%.

Казахстанцам при этом важно понимать, что данные прогнозы не являются руководством для инвестиционной деятельности. На курс тенге может повлиять множество внешних и внутренних факторов, которые не всегда возможно предугадать. Это также касается инфляции в Казахстане и цен на нефть во всем мире.