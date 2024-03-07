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Астана стала единственной столицей в ЕАЭС, где зарплаты проиграли росту цен

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У мужчины закончились деньги
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Зарплаты растут во всех странах-участницах ЕАЭС. Однако, если учесть инфляцию, то окажется, что Астана стала единственной столицей, где их покупательная способность упала. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Ранее стало известно, что из-за высокой инфляции реальный рост зарплат, то есть с учетом роста цен на товары и услуги, в Казахстане оказался самым низким среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – всего 2,3% за 2023 год по сравнению с предыдущим.

При этом, если взять во внимание только столицы государств, то ситуация становится еще более острее для Казахстана.

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии, реальный рост зарплат в столицах ЕАЭС оказался следующим:

  • Ереван (Армения) – 12,9%;
  • Бишкек (Кыргызстан) – 12,2%;
  • Минск (Беларусь) – 7,6%;
  • Москва (Россия) – 4,3%;
  • Астана (Казахстан) – минус 1,2%.
Реальный рост зарплат в странах ЕАЭС
Реальный рост зарплат в столицах стран ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Другими словами, зарплаты в столице Казахстана не успевают за инфляцией, а значит и благосостояние граждан постепенно ухудшается.

Отметим что номинальный рост средней зарплаты в Астане, то есть без учета инфляции, в 2023 году составил целых 13,8%. Но рост цен на товары и услуги в столице в январе-декабре 2023 года его обогнал, составив 15,2%.

Примечательно, что даже так средняя номинальная зарплата в Астане является одной из самых высоких среди других столиц ЕАЭС – 462 781 тенге в среднем за 2023 год. В Ереване этот показатель составляет 348 308 тенге, в Минске – 392 470 тенге, в Бишкеке – 210 847 тенге, а в Москве больше всего – 717 900 тенге.

Однако следует помнить, что это средний показатель – не все астанчане получают такие суммы. Все зависит от сферы деятельности, опыта работы, наличия образования и многих других факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2065008-astana-stala-edinstvennoy-stolitsey-v-eaes-gde-zarplaty-proigrali-rostu-tsen/

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