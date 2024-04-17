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В каких регионах Казахстана рост цен не замедляется

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Турист возмущен ценой за еду
Девушка. Иллюстративное фото: twinsterphoto/Getty Images

В большинстве регионов Казахстана инфляция замедлилась, однако есть и исключения, например, Мангистауская и Павлодарская области. Где еще ускорился рост цен, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам марта 2024 года цены в Казахстане выросли на 0,7% за месяц и на 9,1% – за год. В целом можно наблюдать, как инфляция в стране постепенно замедляется. Еще в феврале годовой показатель составлял 9,3%, а месячный – 1,1%.

Однако, как показывают данные Национального банка РК, не во всех регионах страны рост цен замедляется. Так, в марте ускорение месячной инфляции было зафиксировано в четырех областях:

  • Павлодарская – с 1,1%, до 2,1%;
  • Северо-Казахстанская – с 1,0%, до 1,2%;
  • Алматинская – с 0,5%, до 1,0%;
  • Абай – с 0,5%, до 0,9%.

При этом Мангистауская область оказалась единственным регионом, где месячный темп роста цен остался на уровне февральского, то есть 0,8%.

В годовом разрезе также есть свои исключения. Так, годовой показатель инфляции увеличился в Актюбинской (с 8,6%, до 8,8%), Мангистауской (с 10%, до 10,1%), Павлодарской (с 8,4%, до 9,8%), Северо-Казахстанской (с 9,5%, до 9,7%) областях, а также в Шымкенте (с 8,9%, до 9,1%). Область Ұлытау сохранила годовой рост цен на уровне февраля (9,0%).

Рост цен в регионах Казахстана
Рост цен в регионах Казахстана. Источник: Национальный банк РК

В целом на текущий момент рекордсменом по годовому росту цен на продовольственные товары стала область Ұлытау – 10,5%. Первое место по росту цен на непродовольственные товары заняла Мангистауская область – 13,2%, а в сфере платных услуг лидером оказалась Павлодарская область – 18,2%.

Рост цен на мясо в регионах Казахстана
Рост цен на мясо в регионах Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что некоторые финансовые эксперты ожидают, что в апреле ускорение темпов роста цен может "накрыть" весь Казахстан, а не отдельные регионы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2086460-v-kakih-regionah-kazahstana-rost-tsen-ne-zamedlyaetsya/

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