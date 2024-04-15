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Ноутбуки сильно подорожали в Казахстане

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Мужчина считает стоимость медицинских услуг
Ноутбук и калькулятор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

По итогам марта цены на ноутбуки в Казахстане выросли сразу на 13,3% за год, а их ремонт – на 5,4%. На этом фоне сообщается об увеличении собственного производства. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Еще в 2022 году на фоне санкций против России и изменения логистических цепочек в поставках электроники некоторые эксперты прогнозировали сильный рост цен на электронику, которую Казахстан импортирует.

Тем не менее, сильного подорожания тогда удалось избежать. Однако сейчас, согласно данным EnergyProm, в стране был отмечен рост цен.

Так, по итогам марта ноутбуки подорожали на 13,3%, это притом, что общая инфляция в стране за этот же период составила лишь 9,1%. Причем этот рост цен нельзя назвать максимальным. Рекорд был побит в феврале 2024 года, когда он достиг 15,4% за год.

Рост цен на ноутбуки
Рост цен на ноутбуки. Инфографика: energyprom.kz

Стал дороже и ремонт компьютеров и ноутбуков – на 0,1% за месяц и сразу на 5,4% – за год. Примечательно, что год назад месячный рост цен составлял 0,7%, а годовой – вообще 11,4%.

Рост цен на ремонт ноутбуков и компьютеров
Рост цен на ремонт ноутбуков и компьютеров. Инфографика: energyprom.kz

На фоне новостей о росте цен на ноутбуки в стране зафиксирован рост объемов собственного производства.

Так, в Казахстане за два месяца 2024 года было произведено 6,1 тыс. устройств из категории "Цифровые вычислительные машины, содержащие в одном корпусе по крайней мере центральный процессор и устройство ввода и вывода, комбинированные или размещённые в отдельных блоках". Этот показатель сразу на 337,5% больше прошлогоднего.

Впрочем, сами аналитики отмечают, что на самом деле о собственном производстве говорить не имеет смысла, ведь под ним понимается простая сборка компьютеров и ноутбуков, компоненты для которых завозят из других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2084981-noutbuki-silno-podorozhali-v-kazahstane/

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