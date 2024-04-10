Фрукты в Казахстане стоят дороже, чем в соседних странах

По итогам марта фрукты в Казахстане в среднем подорожали на 13,6% за год. Сейчас их стоимость одна из самых высоких во всем СНГ. Сколько фрукты стоят в разных странах мира, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам марта продовольственные товары подорожали на 6,9% за год. Однако фрукты показали намного больший прирост цен. Так, согласно данным портала EnergyProm, годовое подорожание фруктов в Казахстане достигло 13,6%.

Сильнее всего вырос в цене виноград – сразу на 40,4%. Яблоки подорожали на 18,3%, груши – на 17%, лимоны – на 11%, киви – на 10,9%, апельсины – на 7,5%, бананы – на 7,2%. В целом же свежие фрукты теперь стоят на 17,9% дороже, чем годом ранее.

Что касается консервированных и переработанных фруктов, то здесь рост цен оказался более скромным – в среднем плюс 4,1% за год. Изюм подорожал на 9,2%, сухофрукты и орехи – на 4%, консервированные фрукты и ягоды – на 9,1%, а замороженные – на 8,2%.

В региональном разрезе сильнее всего цены на фрукты выросли в области Жетісу – сразу на 26,3% за год.

В число антилидеров также попали Шымкент (плюс 18,1% за год), Жамбылская (плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (плюс 17,7%) области.

В Алматы прирост составил 16,7%, а в Астане – 9,9%. Область Абай стала исключением из общей картины – здесь цены на фрукты за год снизились на 1,2%.

Рост цен на фрукты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что Казахстан и ранее не считался страной с дешевыми фруктами. Например, в прошлом году оказалось, что здесь продаются самые дорогие яблоки во всем Содружестве независимых государств (СНГ).

Как оказалось, похожая ситуация наблюдается и с другими фруктами. Аналитики составили рейтинг из 95 стран, где сравнили цены на бананы, апельсины и яблоки – чем ближе к первому месту, тем дороже продукция.

Казахстан обогнал по стоимости фруктов почти все страны СНГ. Так, например, по состоянию на 5 апреля бананы в стране стоили в среднем 2,07 доллара за килограмм – с такой ценой Казахстан занял 21 место в рейтинге, обогнав по ценам все соседние страны.

Похожая ситуация с апельсинами, которые стоили примерно 2,32 доллара за килограмм – 30 место. Среди стран СНГ дороже апельсины стоят только в Узбекистане – 2,33 доллара.

С яблоками ситуация лучше – здесь Казахстан занял 77 место, ведь килограмм этих фруктов стоит всего 1,35 доллара. Однако это все равно один из самых худших показателей среди стран содружества. Опять же дороже яблоки продавались только в Узбекистане (1,36 доллара).

Рейтинг стран мира по стоимости фруктов. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что такая ситуация с ценами фиксируется на фоне сокращения сбора яблок (на 6,1% за год), груш (на 18,9%), винограда (на 23,2%) и орехов (на 6,9%) в стране в 2023 году, что могло также повлиять на рост цен.