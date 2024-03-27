На сколько Казахстан обгоняет по росту цен другие страны ЕАЭС

Казахстан по-прежнему является лидером по инфляции среди всех стран-участниц ЕАЭС. Рост цен по итогам февраля составил 9,3%, тогда как в среднем по союзу – 7,5%. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

По итогам февраля 2024 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,3%. За месяц цены выросли в среднем на 1,1%. Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в обоих случаях эти показатели являются самыми высокими среди всех остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, в России и Кыргызстане месячная инфляция установилась на уровне 0,7%, а в Беларуси – 0,9%. В Армении вовсе зафиксирована дефляция, то есть снижение цен – сразу на 0,7% за месяц. В среднем по ЕАЭС цены выросли на 0,7% за месяц.

В годовом разрезе на втором месте после Казахстана находится Россия (плюс 7,7%). Следом идут Беларусь (плюс 5,6%) и Кыргызстан (плюс 5,1%). Армения и в годовом разрезе снова показала дефляцию (минус 1,7%). Средние темпы роста цен по ЕАЭС составили 7,5% за год.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что не во всех категориях Казахстан является лидером. Например, в месячной динамике он делит первое место с Россией по продовольственной инфляции – в каждой стране по 0,8%.

А в сфере платных услуг лидерство занимает Кыргызстан – плюс 2,7%, тогда как в Казахстане этот показатель составил 1,7%.

В годовом разрезе Россия обгоняет по темпам роста цен на продовольственные товары – 8,1% против 7,4% в Казахстане. А Кыргызстан обгоняет по инфляции непродовольственных товаров – 10,1% против 8,5%.

Полное лидерство Казахстан сохранил только в сфере платных услуг – здесь по итогам февраля цены выросли сразу на 12,8%. Для сравнения: в Армении они увеличились на 3%, в Беларуси – на 7,3%, в России – на 8,5%, в Кыргызстане – на 9,6%, а в среднем по ЕАЭС – на 8,8%.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, Казахстан по-прежнему остается лидером по темпам инфляции в странах-участницах ЕАЭС. Главным драйвером роста цен является сфера услуг, которая сильно дорожает.

Напомним, ранее эксперты предположили, что уже в апреле инфляция в Казахстане может заметно ускориться.