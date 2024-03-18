Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Популярные виды алкоголя сильно подорожали в Казахстане

Опубликовано:

Стенд с крепким алкоголем.
Алкоголь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В среднем алкогольные напитки в Казахстане выросли в цене примерно на 11,8% за год. Сильнее всего подорожало пиво, затем идут вино и водка. Подробнее о росте цен читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что пиво, несмотря на снижение спроса среди казахстанцев, за год успело сильно подорожать. Однако рост цен затронул не только этот популярный напиток, но и другие виды алкоголя.

Так, по данным портала EnergyProm, по итогам февраля алкогольные напитки выросли в цене примерно на 0,7% за месяц и сразу на 11,8% за год. Напомним, общая инфляция за этот период составила лишь 9,3%.

В месячной динамике цены на водку и пиво выросли на 0,7%, а на вино – на 0,4%. В годовом разрезе рост более значительный: водка подорожала на 5,7%, вино – на 11,5%, а пиво – сразу на 18%.

Рост цен на алкоголь в Казахстане за год в среднем достиг 11,8%.
Рост цен на алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе за месяц цены на данные алкогольные напитки сильнее всего выросли в Атырауской области – сразу на 2,2%. Жамбылская область отличилась самым низким приростом – всего 0,1%, а Павлодарская оказалась единственным регионом, где цены не изменились.

А вот в годовой динамике в лидерах оказалась Акмолинская область с приростом в 25,5%. Также ощутимое удорожание отмечено в области Абай (плюс 18%) и Мангистауской области (плюс 17,7%). Наименьший годовой рост отмечен в области Жетысу – на 4,5%.

Примечательно, что на фоне роста цен в Казахстане наблюдается снижение собственного производства. Так, выпуск коньяка снизился на 47,1% в сравнении с январем прошлого года, пива – на 34,8%, водки – на 13,4%, а вина – на 4,7%. За год в стране выросло только производство ликеров, но лишь на 1,6%.

Производство алкогольной продукции в Казахстане снизилось
Производство алкогольной продукции. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить тот факт, что цены на крепкий алкоголь растут не только из-за влияния рынка, но и за счет повышения акциза. Напомним, в Казахстане даже предусмотрена минимальная стоимость реализации крепкого алкоголя. За слишком низкие цены продавцов штрафуют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2069934-populyarnye-vidy-alkogolya-silno-podorozhali-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.