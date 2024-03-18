Популярные виды алкоголя сильно подорожали в Казахстане

В среднем алкогольные напитки в Казахстане выросли в цене примерно на 11,8% за год. Сильнее всего подорожало пиво, затем идут вино и водка. Подробнее о росте цен читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что пиво, несмотря на снижение спроса среди казахстанцев, за год успело сильно подорожать. Однако рост цен затронул не только этот популярный напиток, но и другие виды алкоголя.

Так, по данным портала EnergyProm, по итогам февраля алкогольные напитки выросли в цене примерно на 0,7% за месяц и сразу на 11,8% за год. Напомним, общая инфляция за этот период составила лишь 9,3%.

В месячной динамике цены на водку и пиво выросли на 0,7%, а на вино – на 0,4%. В годовом разрезе рост более значительный: водка подорожала на 5,7%, вино – на 11,5%, а пиво – сразу на 18%.

Рост цен на алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе за месяц цены на данные алкогольные напитки сильнее всего выросли в Атырауской области – сразу на 2,2%. Жамбылская область отличилась самым низким приростом – всего 0,1%, а Павлодарская оказалась единственным регионом, где цены не изменились.

А вот в годовой динамике в лидерах оказалась Акмолинская область с приростом в 25,5%. Также ощутимое удорожание отмечено в области Абай (плюс 18%) и Мангистауской области (плюс 17,7%). Наименьший годовой рост отмечен в области Жетысу – на 4,5%.

Примечательно, что на фоне роста цен в Казахстане наблюдается снижение собственного производства. Так, выпуск коньяка снизился на 47,1% в сравнении с январем прошлого года, пива – на 34,8%, водки – на 13,4%, а вина – на 4,7%. За год в стране выросло только производство ликеров, но лишь на 1,6%.

Производство алкогольной продукции. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить тот факт, что цены на крепкий алкоголь растут не только из-за влияния рынка, но и за счет повышения акциза. Напомним, в Казахстане даже предусмотрена минимальная стоимость реализации крепкого алкоголя. За слишком низкие цены продавцов штрафуют.