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Пиво сильно подорожало в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина с бокалом пива
Мужчина с кружкой. Иллюстративное фото: freepik.com

По данным аналитиков, спрос на пиво в Казахстане упал на 13% за год. А вот цены на него, наоборот, выросли в среднем на 18,6%. В ряде регионов рост оказался еще сильнее. Подробнее читайте на NUR.KZ.

За весь 2023 год отечественные пивовары, по данным портала EnergyProm, произвели 611,2 млн литров пива, что на 14,8% меньше, чем было годом ранее. При этом в Казахстане упал и спрос на этот алкогольный напиток – сразу на 12,6%.

Впрочем, это не повлияло на рост цен. По итогам января 2024 года пиво подорожало всего на 0,4% за месяц, а в декабре 2023 года – на 1,3%. В первый месяц 2023 года цены выросли на 2,9%, что стало самым значительным приростом за весь год.

Рост цен на пиво в Казахстане
Рост цен на пиво в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В январе 2024 года за год пиво подорожало сразу плюс 18,6%. Также следует учитывать, что цены росли и в 2022 году – тогда прирост составлял целых 30,9%. То есть любителям пива с каждым годом оно обходится все дороже.

Сильнее всего рост цен ударил по карманам жителей Акмолинской области – плюс 36,3%. Следом идут область Ұлытау и Мангистауская область – плюс 26,5% в каждом из регионов.

В Астане цены выросли на 23,4% за год, в Алматы – на 19,8%, а в Шымкенте – на 17%. Наименьший прирост был зафиксирован в Павлодарской области – всего на 5,3%.

Рост цен на пиво в Казахстане
Рост цен на пиво в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что цены на пиво растут не только из-за рыночных факторов, таких как спрос, предложение, затраты на инфраструктуру, но и за счет роста акцизов, которые привязаны к месячному расчетному показателю (МРП). В прошлом году, к слову, в Казахстане рассматривали возможность увеличить налог на пиво.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2063424-pivo-silno-podorozhalo-v-kazahstane/

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